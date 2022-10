Bila je jedna od najvećih zvijezda u Jugoslaviji, a život je tragično izgubila u 37. godini

Prošlo je 46 godina od strašne nesreće u kojoj je život izgubila jedna od najvećih zvijezda bivše države, Silvana Armenulić. Njezin život je opisan u popularnom filmu 'Toma' iz 2021. Dragana Bjelogrlića.

Silvana je preminula u 37. godini u automobilskoj nesreći na autocesti Beograd-Niš, kod mjesta Kolari. U nesreći je poginula i njezina sestra Mirjana (Mirsada) Bajraktarević i Rade Jašarević, šef Narodnog orkestra RT Beograd, koji je i vozio auto.

Nakon istrage i rekonstrukcije nesreće zaključeno je da se automobil u kojem su bili Silvana, Mirjana i Rade kretalo brzinom od 150 kilometara na sat. Vozilo je u jednom trenutku iznenada skrenulo u suprotnu traku i tada je došlo do sudara jer kamion koji je dolazio iz suprotnog smjera nije stigao na vrijeme zakočiti.

- Svi smo bili iznenađeni što je Rade sjeo za volan. On je uvijek spavao kad ga netko vozi, stalno je bio umoran i neispavan. Također, bio je plašljiv i loš vozač. Silvani je, sigurno, bilo dosta loše kad je njemu ustupila – ispričao je jednom prilikom glazbenik Ljubiša Pavković.

Silvana je trebala voziti, ali je prije polaska dobila glavobolju te je zbog toga volan prepustila Jašareviću. Nakon njene smrti pojavila su se nagađanja da ta prometna nesreća nije bila nesretan slučaj već planirano ubojstvo, ali tako nešto nikada nije dokazano.

Nesreća je pogodila cijelu bivšu Jugoslaviju, a njezina je smrt sve ove godine ostala pod velom misterije jer je navodno dva mjeseca prije smrti iskoristila koncert u Bugarskoj za posjet proročici Babi Vangi, piše Story.hr.

U filmu 'Toma' koji prati život srpskog pjevača narodne glazbe Tome Zdravkovića spominje se i Silvana u koju je pjevač bio nesretno zaljubljen. Silvana i Toma navodno su se upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu. On joj je priznao da voli pjevati pa ga je ona odvela na svoj nastup. Iako je bila na početku karijere, pomogla je Tomi da se probije u glazbi.

Upoznala ga je sa svim važnim ljudima, pronalazila mu poslove, a on je upravo njoj napisao pjesmu ‘Šta će mi život bez tebe dragi’ koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova.

Mnogi tvrde da Toma nikog nije volio kao Silvanu, ona mu ljubav nije uzvratila kako je on htio te ga je povrijedila kada ga je pozvala na svoje vjenčanje. Njihov je odnos komentirala je i Gordana, Tomina supruga, nakon što je pogledala spomenuti film.

- Znam da ju je jako volio, ali s obzirom na to da se moj suprug lako zaljubljivao, pretpostavljam da je bio zaljubljen i da je to ostala jedna njegova neostvarena ljubav koja je postala prijateljstvo. Ona je u to vrijeme za njega bila nedostižna, a pomogla mu je. Nikada nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli. Kada je poginula, on je bio očajan. Ja se sjećam kad sam toga dana došla kući, mislim da je Lepa Lukić javila… On je bio očajan. Nikada ga nisam vidjela takvog. Mislim da je to nešto što Toma nikada nije priznao nikome, nego samo sebi - zaključila je Gordana.

