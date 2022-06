Bila je seks bomba 80-ih, a sada se udala za djevojku Lindu

Britanska pjevačica i model Samantha Fox (56) žarila je i palila '80-ih godina, bila je seks simbol i san svakog muškarca, a u subotu se udala za partnericu Lindu Olsen.

Samantha i Linda u vezi su već dugi niz godina. Novopečena bračna partnerica pjevačice ima dva sina, a privatni život drži u strogoj privatnosti.

Ipak, paparazzi su uspjeli 'uloviti' mladenku Samanthu prije nego što je u bijeloj vjenčanici ušetala u prostor gdje se upriličila svečana ceremonija.

Fox je svoju karijeru počela graditi sa svega 16 godina kad je počela pozirati u toplesu za britanski tabloid The Sun.

Iako nije bila za modne piste jer je visoka samo 153 cm, fotogenična tinejdžerica mogla se podičiti mjerama 90-60-90 (i to bez kirurških intervencija), pa je ubrzo postala uspješan profesionalni model i snimala je duplericu za duplericom. Nakon što se progurala na britansku scenu sa toples slikama u The Sunu i Playboyu, pokazala je i svoj pjevački talent.

Samantha je 1986. objavila debitantski singl 'Touch Me' koji je vrlo brzo postao hit i završio na prvom mjestu u 17 zemalja. Popularne su bile i njezine pjesme 'Naughty Girls' i 'I Wanna Have Some Fun', a 1988. je bila nominirana za nagradu Brit u kategoriji najbolje ženske glazbene umjetnice.

Iako su za njom uzdisali muškarci diljem svijeta koji su pratili po koncertima i čak tetovirali na sebe njeno ime, pjevačica je 2003. napokon javno priznala kako je zapravo privlače žene.

Dugo je vremena bila u vezi sa svojom menadžericom Myrom Stratton sve dok ona, nažalost, nije preminula od raka 2015. godine. Nakon četiri godine, sreću je pronašla s Norvežankom Lindom.

