Bila je u finalu 'Zadruge', a za sudjelovanje nije dobila ni kune

<p><strong>Ermina Pašović</strong> sudjelovala je u realityju 'Zadruga 3' i ušla je u finale. No, izašla je praznih džepova jer je izgubila sve honorare. O tome se nagađalo po grupama na društvenim mrežama, a srpski<a href="https://www.kurir.rs/stars/3504525/nije-dobila-ni-dinar-ova-zadrugarka-je-iz-zadruge-3-izasla-praznog-dzepa-izgubila-je-sve-honorare-evo-sta-kaze-na-to" target="_blank"> Kurir</a> piše kako je to i sama priznala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva Grgurić je pobjednica 'Zadruge' </strong></p><p>- Izgubila sam sve honorare, to je istina. Sama sam pala, nema veze. Samo da smo živi i zdravi - priznala je Ermina. U realityju je ulazila u sukobe, a kako je navodno i slutila, tata je se poslije svega odrekao, a mama joj je puno stvari zamjerila, pišu <a href="https://www.kurir.rs/stars/3504525/nije-dobila-ni-dinar-ova-zadrugarka-je-iz-zadruge-3-izasla-praznog-dzepa-izgubila-je-sve-honorare-evo-sta-kaze-na-to" target="_blank">srpski mediji</a>. </p><p>- Sve što sam govorila, to me je i dočekalo. Za tatu ne postojim, odrekao me se, ne želi nikakav kontakt sa mnom. Nisam ga vidjela niti čula. Nisam ni pokušala stupiti u kontakt s njim. Ja ga najbolje poznajem, ništa ne bih dobila s tim. Teta je došla s bratom po mene na aerodrom, u stanu su me čekali mama i sin, to je bilo jako emotivno. Naravno, mama kao mama, sve mi je zamjerila, svaku psovku. Inače sam na društvenim mrežama i sada uživo naišla samo na pozitivne komentare. 'Zadruga' me promijenila, 33 godine sam radila sve kako su moji roditelji željeli. Sada želim živjeti svoj život - priznala je Ermina po izlasku iz realityja.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>