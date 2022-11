Bila je u 'Zvezdama', a nakon prometne spas je našla u glazbi: 'Furat ću svoj film kao Lisac'

Pjesma je nastala prije nesreće, u teškom životnom periodu punom izazova, promjena i bitnih odluka. Pomogla mi je da sve lakše prebrodim. Nesreća me i motivirala da izdam prvu autorsku pjesmu. Znala sam da to mora biti 'Nije me strah', rekla je Stela Rade (24). Uvijek ima dobra očekivanja, ali nikad konkretna, tako da je uspjehom i sama ugodno iznenađena. Bolje, kaže pjevačica iz Jaske, nije moglo početi. Izlasku prve pjesme prethodila je velika privatna borba. Pjevačica je ovog ljeta imala tešku prometnu nesreću zbog koje je tjednima bila u bolnici. Srećom, njezin je oporavak trajao puno kraće no što je bilo predviđeno, a osim vedrom duhu, Stela to pripisuje upravo glazbi.