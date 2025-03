Lepa Brena oprostila se od Saše Popovića: Ovo je veliki gubitak

Nakon kratke i teške bolesti, preminuo je Aleksandar Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije, prenosi Kurir. Njegov odlazak rastužio je mnoge. Od njega su se oprostili kolege i prijatelji, među kojima su Lepa Brena, Marija Šerifović, Aleksandra Prijović...

- Ovo je veliki gubitak za sve nas. Mi smo prvenstveno bili kumovi, prijatelji pa najbliži poslovni suradnici. Sada kad je trebao uživati, ovo se dogodilo. Veliki je ovo gubitak, šta da više kažemo. Bio je veliki - rekli su Brena i njezin suprug Boba Živojinović, a prenosi Kurir.

Foto: Pixsell/

Marija Šerifović podijelila je zajedničku fotografiju s Popovićem. Opisala ga je kao iskrenog prijatelja, velikog čovjeka i umjetnika čiji ju je osmijeh uvijek razvedrio. Zahvalila mu je na svemu što je učinio za nju i poručila da će zauvijek ostati dio njezine duše.

Dirljivim riječima od Popovića se oprostila i Aleksandra Prijović.

- Dragi moj direktore, počivajte u miru - napisala je.

Foto: Instagram/screenshot

- Dragi moj direktore, neka vam je laka zemlja - poručila je pjevačica Milica Todorović.

Saša Popović bio je jedno od najpoznatijih imena regionalne estrade, a starije generacije pamtit će ga i kao člana benda Slatki greh, koji je bio prateći sastav Lepe Brene tijekom njezine najslavnije faze 80-ih i 90-ih godina. Popović je bio dio tima koji je stvarao hitove poput 'Mile voli disko', 'Čačak, Čačak' i 'Hajde da se volimo', koji su obilježili jednu eru regionalne glazbe. Veliku popularnost stekao je kao osnivač talent showa 'Zvezde Granda', koji traje već gotovo dva desetljeća.

Beograd: Poznati na promociji albuma Suzane Jovanović | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Upravo je Popović zaslužan što regionalna zvijezda Aleksandra Prijović nije odustala od glazbene karijere. Popović je ranije opisao kako je izgledalo kad je Aleksandra prvi put došla na audiciju za spomenuti show, no iz istog je ispala glasovima publike što joj je znatno narušilo samopouzdanje. Ipak, on joj je jasno dao do znanja kako bi to mogla biti posljednja šansa da se utisne u glazbene vode, gdje se danas nalazi.