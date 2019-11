Bila na hitnoj transplantaciji, a rugali su joj se zbog viška kila

Na vrhuncu svoje slave, kada je redala turneje po svijetu, pjevačica Selena Gomez (27) doživjela je napadaj panike, teško se nosila s anksioznosti, a na kraju je pala i u depresiju. Priznala je kako je bila jako uznemirena, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bolujem od lupusa, preživjela sam transplantaciju bubrega i imam problema s visokim tlakom. Istovremeno sam se borila s raznim problemima. Tek sada, kad sam sve to prošla, shvatila sam da se moje tijelo počelo mijenjati - rekla je Selena.

Foto: Instagram

Pjevačica se bolesti opirala, ali je na kraju završila na operacijskom stolu i morala na hitnu transplantaciju bubrega. Zbog kombinacije lijekova koju je morala uzimati kao terapiju, Seleni su se počeli nakupljati kilogrami, na što nije mogla utjecati, a zbog toga je naišla na mnoge kritike.

- Postala sam svjesnija svog novog izgleda kad su me ljudi po društvenim mrežama krenuli napadati zbog kilograma. U suštini, to što mi se događa je samo moja istina, međutim, nije ju svatko spreman prihvatiti na vrijeme. Mislim da me to koštalo, zbog toga što sam posrnula u jednom trenutku - objasnila je Selena.

Foto: Instagram/orijent

Zbog toga se pjevačica susrela s anksioznošću, a napadi panike i padanje u depresiju zbog iskrivljene slike o sebi i svom tijelu, Selenu su doveli do klinike za psihičke probleme. Tada je njezin put do izlječenja bio ukidanje društvenih mreža i što manji boravak u online svijetu. Naučila je da ne treba slušati komentare te da je mišljenje nepoznatih ljudi zapravo potpuno irelevantno.

- Objavim fotografiju i onda se jednostavno maknem, ne čitam što ljudi imaju za iskomentirati. Slično je i s dolaskom na crveni tepih i razne događaje. Pojavim se, odradim svoje, zabavim se te odem kući ne osvrćući se na to što ljudi govore - zaključila je Gomez.

Bubreg joj je donirala prijateljica Francia Raisa.

- Ne postoje riječi kojima bih se zahvalila svojoj prijateljici. Dala mi je najljepši dar i žrtvu donirajući mi bubreg. Puno te volim - rekla je Gomez.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: