'Bila sam dostojanstvena i niti gladna nisam pjevala cajke...'

Pjevačica Maja Bajamić (27) pobjednica je finalne emisije pete sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Nakon spektakularnih nastupa tijekom cijele sezone skromna Splićanka osvojila je srca publike i žirija.

Foto: Instagram Najdraža, ali ujedno i najkompliciranija uloga bila je „All that jazz“ iz filmske inačice mjuzikla Chicago i maestralna Cathern Zete Jones

- Osjećam golemu zahvalnost i ljubav za svaki trenutak ovog predivnog životnog iskustva. Osjećam slobodu kakvu sam htjela. Nevjerojatno je osjetiti pobjedu, emotivna sam jer su iza mene godine napornog i predanog rada na sebi i vokalnog, i glumačkog i scenskog - rekla nam je vesela Maja.

U sebe je vjerovala od samog početka showa, a spektakularnim plesnim i vokalnim izvedbama iz tjedna u tjedan postajala je jedan od favorita. Pobjedničku krunu mnogi gledatelji stavili su joj prije samog finala.

Foto: Nova TV

- Nikada nisam izgubila vjeru u sebe. Sve što sam uspjela ostvariti u životu, zaslužila sam. Mene samo srce vodi i neprestano radim na sebi u svakom pogledu. Publika je osjetila to i zato sam im zahvalna. Oni su me bodrili od prve do posljednje emisije - pohvalila se Splićanka. Pobjeda joj nije sama od sebe pala u krilo. Iza glazbenice su mjeseci mukotrpnog rada i uvježbavanja teških koreografije.

- Bilo je kompliciranih uloga. Jedna od njih bila je odglumiti legendarnog Michaela Jacksona. Njega privatno slušam pa sam imala i jednu dozu odgovornosti, ali uspjela sam dati sebe u tu ulogu i u trenutcima najvećeg psihofizičkog umora nadmašila sam svoje očekivanja. Druga najteža uloga, ali ujedno i moja najdraža bila je 'All that jazz' iz filmske inačice mjuzikla Chicago i maestralna Catherine Zete Jones. Scena, plesači, najkompleksnija koreografija, zahtjevan pjevački komad bili su veliki zalogaj, ali sve je ispalo savršeno - prisjetila se talentirana Splićanka i dodala kako joj je najteže ‘palo’ stavljanje maske na lice koja se izrađivala satima.

Foto: Nova TV Pjevača Michaela Jacksona sluša i u privatnom životu. Jedna od najtežih transformacija

Pobjednica sezone imala je čast odabrati kome će Nova TV donirati glavnu nagradu u iznosu od 40 tisuća kuna, a odlučila se za udrugu MS TIM Hrvatska koja pomaže ljudima oboljelima od multiple skleroze.

- Nakon što sam pogledala predstavu 'Duet za jednog' koja nas iz prve ruke uvodi u kožu osoba oboljelih od MS-a shvatila sam koliko je tim ljudima potrebna pomoć. Spojilo se puno empatije, ljubavi i putem talenata svih nas odluka je otišla baš u smjeru u kojem je i trebala - rekla nam je Maja. S Paolom Valić Bekić, Amelom Ćurićem i Damirom Poljičakom se najviše povezala. Davor Dretar je, kako kaže, bio zadužen za podizanje atmosfere.

Foto: Nova TV Maske su se nekada radile i više od sedam sati

- Početak dana za nas kandidate započinjao je upjevavanjem već u 05:20 ujutro, a završavao je oko 20:30 navečer. Umorni od svakodnevnih probi i snimanja šetali smo odjeveni u kućne ogrtače i papuče i lelujali sektorima kostima i maski. Ušla sam tako neispavana, već skupljene kose u ‘ćelavu glavu’. U prostoriji je bilo tiho i mirno, a Drele, koji je već nosio masku Tereze Kesovije na licu, dobacio mi je: ‘Gospođo, vi ste s plućnog?' - prisjetila se Splićanka. Bilo joj je, priznaje, teško uskladiti glazbene obveze s pripremama za show.

Foto: Nova TV Baš poput Jennifer Lopez, Maja je ‘zapalila’ scenu i oduševila žiri

- Moj pjevački ritam nije se uklapao u ritam showa. Martina Tomčić mi je rekla: ‘Curo, idi, naspavaj se!’ Promijenila sam prehranu i ritam spavanja, a jedino što sam ostavila su treninzi i pjevačke vježbe - tvrdi Bajamić, kojoj su za pripreme jako potrebni meditacija i tišina. U ulozi pjevačice grupe ‘Teška industrija’ bila je samo pet mjeseci, a trenutačno joj je glavni cilj fokusirati se na karijeru.

Foto: Nova TV Maja kao Panjabi MC u pjesmi ‘Mundian To Bach Ke’

- U planu imam samo rad, rad i rad. Radit ću na svojoj autorskoj glazbi, tekstovima, spotovima i projektu kojeg imam u svojoj glavu posljednjih pet godina. Na prvi dan ljeta izlazi singl pod nazivom 'Propušteni poziv' koji sam snimila u duetu s poznatim splitskim reperima Krešom Bengalkom i Žuvijem. Studijski nas je snimao Saša Antić iz grupe TBF, a master je radio V.R.H. Talentirani Marko Čordaš snimio je spot. Snimali smo dva dana u Splitu i dobro se proveli i ispekli na suncu. Mislim da se okupio dobar tim ljudi i jedva čekam da stvar izađe - rekla je Maja i dodala da njezina karijera ide u smjeru u kojem i treba ići.

Glazbenica se nikada nije sramila priznati da je radila noćne smjene u Zari za 200 kuna. Postojali su dani kada nije imala niti za kruh.

Foto: Privatni album Trenutno se fokusira isključivo na karijeru, a uskoro izlazi i nova pjesma s poznatim splitskim reperima

- Imala sam trenutaka kad je bilo ono, doslovno jedna pašteta za cijeli dan, bilo je dana kad nisam imala za kruh - doslovno, ali uvijek sam bila dostojanstvena u tome i nikad nisam željela podleći nečem trećem, petom, desetom, da bi se moja uspješnost ostvarila odmah - istaknula je Bajamić.

Maju je javnost upoznala u prvoj sezoni ‘Hrvatska traži zvijezdu’. Ponovno se prijavila i u trećoj gdje je završila među četvero najboljih. U prvu sezonu prijavila ju je sestra bez njezinog znanja. Maja je tada pohađala srednju školu pa je zbog toga odustala od showa u kojem je dospjela do top 15.

Foto: Privatni album

- Kada mi se ponovno ukazala prilika, odlučila sam da moram sudjelovati. Ipak sam već bila na fakultetu i sve je bilo drukčije posloženo, a i ja sam bila zrelija i spremnija na kritiku kakva god ona bila. Imala sam i više pjevačkog znanja i smatrala sam da imam što za pokazati - prisjetila se Maja.