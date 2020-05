Bila sam s dečkima koji nemaju za kikiriki. Nos nisam operirala

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (40) gostovala je u podcast Inkubatoru repera Fila Tilena (32). U intervjuu se raspričala o svemu, a odmah na početku je priznala kako se nije naspavala u karanteni.

- Spavam po četiri sada, to mi je dosta, navikla sam biti umorna i da mi je preko dana loše - rekla je.

Kao i svim glazbenicama, zbog korone su joj otkazane gaže, ali ubrzo se vraća na posao.

- Kada su svadbe u pitanju, bukirana sam godinu i pol dana unaprijed - pohvalila se.

No kaže kako pjevanje na vjenčanjima nije za svakog.

- Mi glazbenici svadbe zovemo 'rudnik'. Prva ulazim u salu, a izlazim posljednja, pjevam od 8 navečer do 5 ujutro - otkrila je i dodala: 'Ljudi me pitaju zašto radim toliko puno. Jer to mene 'pali', sam osjećaj da to netko ne može, a ja mogu. To je stres i nervoza, znam se i rasplakati, ali stres me uzbuđuje'.

U izolaciji se čak 'bacila' i na čišćenje, što inače ne radi.

- Ja sam veliki radnik, ali mrzim biti domaćica, to me ne zanima. Ne želim kuhati, peglati i spremati - iskreno je poručila.

U karanteni je krenula i učiti talijanski jezik, no onda se dogodio potres.

- I to mi je omelo koncentraciju. Non stop sanjam potres i budim se u suzama. Stan mi nije oštećen, ali oštećen mi je um sljedećih nekoliko godina - priznala je.

Otkrila je i da se udebljala u izolaciji.

- Jer je moj muž karantenu odlučio iskoristiti tako da nauči kuhati. Svaki dan kuha, a ja moram to degustirati - kazala je.

Ipak, govori da nikada nije bila na dijeti.

- Ali izbjegavam pekarnice, junk food i kolače, a volim slano - rekla je i dodala kako na gažama svaki vikend skine dva kilograma.

Priznala je da ne može primirisati marihuanu, ali obožava piti Jeger. Voditelj ju je zatim počeo ispitivati o njezinom ljubavnom životu pa je rekla da joj je bilo jako zabavno dok je bila single.

- Stalno sam putovala, nitko mi nije dizao tlak - objasnila je.

Otkrila je i kako je često birala muškarce koji su bili potpuno krivi za nju.

- Jedno vrijeme sam imala problem s ljigavim muškarcima, odnosno šarmerima bez pokrića - poručila je.

Ističe kako joj novac kod muškarca nikada nije bio bitan.

- Imala sam dva-tri dečka koji nisu imali za kikiriki - otkrila je.

Suprug Nenad (36) ju je osvojio jer su, kaže, jako slični kada je u pitanju stil života.

- A i sličan je mom tati koji je uvijek bio sređen i htio se svidjeti ženama - rekla je i dodala da joj je muž izjavio ljubav nakon svega nekoliko dana poznanstva, a onda ju je ubrzo i zaprosio.

S obzirom na njezin pretrpani raspored, voditelja je zanimalo stigne li Maja konzumirati brak.

- Za takve stvari čovjek uvijek ima vremena - jasno je dala do znanja.

Tilen joj je u jednom trenutku otkrio da, kada se na google upiše 'Maja Šuput', prvo što se pojavi je 'bez šminke'. Zatim joj je rekao da je donio sredstvo za skidanje šminke u slučaju da želi gledateljima otkriti kako tada izgleda. Ipak, Maja je to odbila.

- Dala sam milijun intervjua, ali glupe pitanje u životu nisam čula - kazala je i dodala: 'Sebi izgledam bez veze bez šminke, izgledam regularno i obično'.

Pohvalila se kako si je sve u životu kupila sama.

- Imam svoj stan, auto, cipele... Pa me manje pogađa kad u novinama npr. pročitam 'Maja operirala nos', koji naravno nisam operirala - otkrila je i dodala kako baš i ne čita članke o sebi.

Najviše je novca potrošila na putovanja.

- Nije mi žao nijednog eura, mislim da je to najbolje potrošen novac - smatra.

Vrckava pjevačica je istaknula kako uvijek ima iste suradnike.

- Primjerice, Grubnić me oblači 15 godina i pritom smo privatno sjajni - kazala je.

Šuput, tvrdi, sama vodi svoj Instagram.

- U to ulažem puno vremena, što se vidi i po slikama, imam jako puno followera, to je i za marketing jaka stvar - poručila je.

Priznala je da na Instagramu redovito blokira hejtere koji je 'pljuju'.

- Kad sam blokirala njih 5000 shvatila sam koliko je to zabavno - iskrena je.

Za kraj se pohvalila kako krajem mjeseca izlazi još jedan njezin proizvod, no nije htjela otkrivati detalje.

- U njega sam najviše uložila, tome sam se posvetila u karanteni - zaključila je.

