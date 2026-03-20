Demi Moore podijelila je fotke bivšeg supruga Brucea Willisa i unuke: 'Sve što trebaš je ljubav'

Glumica Demi Moore (63) čestitala je svojem bivšem suprugu Bruceu Willisu 71. rođendan na društvenim mrežama. Objavila je dvije fotografije legendarnog glumca s njihovom unukom, a objava je taknula brojne obožavatelje.

- Sve što trebaš je ljubav. Sretan rođendan, BW! - napisala je Moore u objavi. Na fotkama glumac je u nježnom zagrljaju s unukom Louettom, koja je kći njihove najstarije kćeri Rumer Willis i glazbenika Dereka Richarda Thomasa.

Nažalost, prije nekoliko godina se glumac povukao iz javnosti i prestao glumiti nakon dijagnoze koja mu je u potpunosti promijenila život. U ožujku 2022. je njegova obitelj objavila da mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na govor i kognitivne sposobnosti.

Godinu dana kasnije, u veljači 2023., objavljeno je da je njegova dijagnoza precizirana kao frontotemporalna demencija (FTD), okrutna i progresivna bolest koja napada dijelove mozga zadužene za ponašanje, osobnost i jezik. Od tada, njegova supruga Emma postala je neumorna aktivistica, podižući svijest o ovoj teškoj bolesti. Svoja iskustva pretočila je u knjigu "The Unexpected Journey", objavljenu u rujnu 2025., a obitelj je u ožujku ove godine osnovala i zakladu "Emma & Bruce Willis Fund" za podršku istraživanju demencije.

Za njegov 71. rođendan oglasila se i njegova supruga s porukom koja je taknula mnoge. Uz fotografiju Brucea na brodu, objavila je kako je osnovala Fond Emma & Bruce Willis kako bi podržala svijest o teškoj dijagnozi.

- Ako danas želite iskazati čast Bruceu, molim vas da razmislite o podršci fondu ili nekoj drugoj organizaciji koja djeluje u ovom području, ili jednostavno provjerite kako je neki njegovatelj – mali čin dobrote koji može značiti tako mnogo - poručila je.