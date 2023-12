Bili smo na koncertu Aleksandre Prijović. Fanovi zbog nje stigli iz Njemačke: 'Putovale smo 6 sati'

Ma nije bio problem čekati za Priju ni na ovoj zimi i vjetru, objašnjavaju nam fanovi koji su ispred zagrebačke Arene bili već oko 17 sati (koncert je bio najavljen za 20) samo kako bi se dokopali redova tik do pozornice na kojoj je Aleksandra Prijović (28) prvi dan zabavljala publiku u Areni. Obožavatelji su stigli sa svih strana Lijepe Naše, a bilo je i onih i Srbije, Slovenije, Njemačke... Prije samoga koncerta razgovarali smo s fanovima koji su nestrpljivo čekali da regionalna zvijezda izađe na pozornicu. Upoznali smo Claudiju (27), koja je na koncert stigla iz Njemačke. Došla je u društvu sestrične Gabrijele.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Izvještaj prvog koncerta Aleksandre Prijović u Zagrebu | Video: 24sata Video/Pixsell

- Ovo je zapravo bilo neplanski. Ja sam Aleksandru slušala u Njemačkoj i s obzirom na to da je moja sestrična tada imala rođendan, razmišljala sam što bih joj kupila za poklon. Sluša Aleksandru Prijović pa sam rekla: 'Zašto ne? Idemo na koncert!' - rekla nam je Claudia.

Zbog Aleksandre Prijović putovale šest sati

S obzirom na to da ju je već slušala uživo, znala je kakav glas i stas ima. Pohvalila ju je za pet rasprodanih Arena, a njezino očekivanje da će Prijović napraviti megaspektakl se i ispunilo. Claudia je posebno bila uzbuđena zbog pjesme "Dam, dam, dam", a Gabrijela je istaknula pjesmu "Devet života". Dvije obožavateljice nije spriječio ni dugačak put od Njemačke do Hrvatske, a kako nam je rekla, planiraju ostati i na Adventu u Zagrebu.

- Putovale smo šest sati, ali nije preko svijeta - rekla je kroz osmijeh.

Mia (24) iz Ljubljane je karte za prvi koncert kupila već u srpnju, odmah nakon što su ulaznice pustili u prodaju. Stigla je s prijateljicom Anom.

- Znam da će koncert biti najbolji - rekla nam je Mia prije samog nastupa.

Foto: 24sata

Iz vatre i dima izašla je Prija

Zbog gužve im je putovanje trajalo malo dulje, ali im to nije pokvarilo raspoloženje. U publici je bilo zaista svih generacija, od onih najmlađih pa sve do najstarijih. I to je dokaz da je Aleksandra zaista fenomen te da danas gotovo svi slušaju njezinu glazbu. Početak koncerta bio je najavljen u 20 sati, ali je Prija debelo kasnila. Zapjevala je tek u 21 sat. Ni to nije smetalo obožavateljima koji već mjesecima čuvaju ulaznice.

Foto: Igor Pavlović

Atmosfera je od samog ulaska publike u Arenu bila odlična, a onda je uslijedio spektakl. Prvi su na pozornicu stigli svirači, prateći vokali i sva ostala ekipa. Vatra je tinjala sa svih strana, gusti dim se podigao, a iz njega je izašla dugoočekivana Aleksandra Prijović. Krenuli su prvi ritmovi pjesme "Za nas kasno je", a publika je počela vrištati u sav glas. Prvi stihovi koje je na pozornici otpjevala bile su "Od istoka do zapada", po kojima je i nazvana njena vrlo uspješna regionalna turneja. Sa sobom je dovela i plesače koji su samo pridonijeli sjajnoj atmosferi.

- Dobra večer, Zagreb! Moram vam priznati jednu stvar. Prije svakoga koncerta isplaniram što želim reći kada izađem pred svoju publiku, ali uzevši u obzir sve što se dogodilo posljednjih nekoliko mjeseci samo vam mogu reći hvala. Hvala od srca za ljubav, za podršku i hvala što smo zajedno napravili nešto što nitko dosad nije. Ja ću vam vratiti na jedini način koji mogu, a to je pjesmom, srcem i dušom. Hvala vam za sve - rekla je na početku koncerta Prija.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Aco Pejović je ponosan na kumu

Imala je nekoliko različitih setova, a za svaki od njih promijenila je modnu kombinaciju. Tako se prvo pojavila u šljokičastoj haljini sa izrezima na sve strane, zatim u tamnijoj kraćoj haljini, a na kraju je nosila odijelo. Pjevačica je između svakog seta za svoje fanove imala iznenađenja. Prvo joj se za pozornici pridružio vjenčani kum - Aco Pejović. Zajedno su zapjevali hit "Litar vina litar krvi". Aleksandra je otkrila i da je Aco došao iako je bolestan.

- Ponosan sam na sve što je Aleksandra do sada napravila, ponosan sam na činjenicu da pametno i lijepo vodi svoju karijeru. Tu sam da joj pružim podršku najprije kao kum, a onda i kao kolega. I sam sam uzbuđen od pune Arene. Znam kakav je to osjećaj i koliko se koža može naježiti od količine ljubavi koja ona dobiva svih ovih godina i koje će tek dobivati u budućnosti - rekao je pjevač za 24sata.

Foto: Igor Soban/Pixsell

'Mama ja sam spreman izaći s tobom'

Prija je pred zagrebačku publiku dovela i Željka Samardžića, a zajedno su publiku raznježili pjesmom "Grlica". Pridružio joj se i Dejan Kostić. Publika je bila u deliriju zbog pjesama kao što su "Devet života", "Zvuk tišine", "Ko si ti", "Legitimno", a najveće ludilo u Areni je bilo tijekom "Dam, dam, dam" i "Psiho". Osim što su ju došli podržati fanovi iz cijele regije i šire, uz Aleksandru je na prvom zagrebačkom koncertu bila i njezina obitelj. Najemotivniji trenutak, kako kažu mnogi, bio je kad se na pozornici pojavio njezin sin Aleksandar, a cijelo ih je vrijeme iz publike bodrio i tata Filip Živojinović.

- U Beogradu su ga pitali da izađe sa mnom na pozornicu, ali ja to nisam znala. Za njega je sve ono novo i prvi put je vidio mene na velikoj pozornici. Bilo ga je strah kada je vidio vatru. Ali dijete kao dijete, opusti se. Večeras kada sam se presvlačila mi je došao i rekao: 'Mama, ja sam spreman izaći s tobom na pozornici'. Htio je odmah, jedva sam ga nagovorila da pričeka. Sjedio je strpljivo i čekao svoj trenutak. Ispunila sam mu želju. Večeras je inzistirao izaći van - rekla nam je Prija.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Baka je moderna baka

Aleksandra je prije koncerta otkrila da je u Zagreb stigla i njezina majka Borka Mihaljević, a uz nju su bili i baka i djed. Baka ju je cijelo vrijeme snimala.

- Ma vi ne znate. Moja baka je moderna baka. Ona ima i Instagram. Jako mi je bitno da je moja obitelj pored mene - dodala je.

- Uvijek se trudim udovoljiti im na svaki način, ali njima ne treba ništa. Skromni su. Tako su i mene odgojili. Meni je dovoljno da bude dobar nastup i da sve prođe kako treba, a to je i njima najbitnije. Što može obitelji reći? Samo naprijed i sretno! Uvijek su ponosni na mene - istaknula je.

Foto: Igor Soban/Pixsell

'Dragana, nadam se da si ponosna'

Bila je u publici i njezina prijateljica iz djetinjstva, Dragana. O njoj je pjevačica pričala sa suzama, a onda se ubrzo i rasplakala kad je vidjela koliku podršku ima od svojih fanova. Cijela je dvorana vikala "Prija, Prija", a pjevačica nije mogla doći sebi od emocija.

- Dragana, ja se nadam da si ponosna. Volim te. Ovo što sam doživjela je nešto nevjerojatno, vi ne znate kakav je ovaj osjećaj. Vjerujte mi, trudim se ne rasplakati se jer su me već počeli zezati da puno plačem - rekla je Aleksandra.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Prija spasila obožavateljicu od zaštitara

Koncert je obilježio i incident. Obožavateljica je u jednom trenutku počela trčati na pozornici, a zaštitari su odmah krenuli za njom. Maknuli su je, a Prija je otišla provjeriti što se događa s djevojkom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Ženska uletila na binu | Video: Monika Kavedžić/24sata

Pozvala ju je kasnije da joj se pridruži na pozornici, ali je ona već otišla.

- Krenula je neka djevojka na pozornicu, što se, naravno, događa na koncertima. Kada sam shvatila što se događa, bilo mi je žao što se popela i što ustvari nije došla do mene. Kada sam joj rekla da dođe, više ju nisam vidjela - rekla nam je kasnije Prijović.

Foto: 24sata

Fenomen Aleksandre Prijović

Kada je najavila kraj koncerta, za to nitko nije bio spreman. U isti su je glas svi pozvali natrag na pozornicu pa je ipak otpjevala još dvije pjesme. A onda je rekla nešto što je prije nje moglo reći mali broj glazbenika: "Vidimo se sutra!"

Foto: Igor Soban/Pixsell

A Prijović? Što više napisati za mladu glazbenicu a da nije rečeno? Mlada, lijepa, pametna, milijun dolara kako ju je nazvao Željko Samardžić nekako su najidealnije riječ. Raspon glasa kao i energija koju je imala na pozornici nisu svakidašnje i to su u njoj prepoznali svi. Pokazala je i da je vrlo skromna, više se puta zahvalila svima koji su je doveli do toga da ostvari svoje snove, a najvažnija joj je podrška obitelji.