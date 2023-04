Bili smo na premijeri predstave 'Tarzan': I živjeli su sretno do kraja života... Ili ipak ne...

Foto: Luka Dubroja

Nakon nekoliko godina zajedničkog života i zaljubljenosti, parovima često slijedi kriza, no kada je On Tarzan, a Ona Jane, onda ta kriza prerasta njih same

Nastavak poznate priče o dječaku kojeg su odgojile čimpanze i ljupkoj gradskoj djevojci koji se usprkos razlikama zaljubljuju, prekjučer je premijerno izveden u Teatru &TD. Foto: Luka Dubroja U predstavi 'Tarzan' pratimo život Tarzana, kralja džungle i Jane, dame iz visokog londonskog društva. Što se događa s poznatim parom kada se suoče s bračnim problemima i jesu li njihovi problemi drukčiji od naših, pitanja su na koje nam glumci, Olga Pakalović, Marin Klišmanić i Dražen Šivak, daju odgovore. Foto: Luka Dubroja Jane koja za svekrvu ima čimpanzu, žudi za blještavilom metropole, strujom, vodom, slavinom, živi u strahu od džungle te ovisi o Tarzanovoj zaštiti i Tarzan koji na leđima nosi probleme koje su ljudi sa sobom doveli, trudi se biti čovjek za Jane i životinja za džunglu. Foto: Luka Dubroja Tajne koje međusobno skrivaju, nedostatak seksualne privlačnosti, rasprava osnivanju obitelji uobičajeni su problemi u svakom braku, ali u ovaj se upliće i jedna lukava Hijena. Hijena Mike želi silno postati čovjekom, a svoj put do ljudskosti pronalazi u Jane. Foto: Luka Dubroja Ova drama podsjetila je na Orwellovo stvaralaštvo, jer u džungli u kojoj su svi jednaki postoje oni 'jednakiji' i baš kao u Orwellovoj 'Životinjskoj farmi', želja za moći na kraju dovodi do raspada samih likova. Foto: Luka Dubroja Na daskama pozornice gledamo kako se životinje i ljudi međusobno prodaju za užitak, prestiž, seks, novac te shvaćamo zrcalnu sliku društva u kojem živimo i svijeta kojeg se bojimo. Crno-humoristična drama vodi nas od bizarnih tema sve do pitanja iz suvremene, sve više hedonističke civilizacije u kojoj živimo. Foto: Luka Dubroja Predstava Tarzan, višestruko nagrađivanog pisca i dramatičara Roka Vilčnika, održat će se 20. i 21. travnja u Polukružnoj dvorani Teatra &TD. Ova predstavu režiraju Aleksandar Švabić i Dražen Šivak, a ona je nastala u koprodukciji Kazališta Grupa i Teatra &TD.