Bili su omiljeni par iz 'Gleeja', a onda se dogodila tragedija: 'Jednostavno sam se slomila...'

Lea Michele američka je glumica, pjevačica i autorica poznata po snažnom vokalu, upečatljivoj scenskoj prisutnosti i sposobnosti da s lakoćom povezuje svijet kazališta i televizije. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljivo ime u američkoj industriji zabave, a međunarodnu popularnost stekla je zahvaljujući ulozi Rachel Berry u televizijskoj seriji Glee.

Lea Michele Sarfati rođena je 29. kolovoza 1986. godine u Bronxu u New Yorku kao jedino dijete Edith Thomasine i Marca Davida Sarfatija. Odrasla je u obitelji talijansko-američkih i sefardsko-židovskih korijena, koja joj je od najranijih godina pružala podršku u razvoju umjetničkog talenta. Obrazovala se u školama Rockland Country i Tenafly, a svoje je glumačke i pjevačke sposobnosti dodatno usavršavala u poznatom programu Stagedoor Manor.

Njezin susret s profesionalnom pozornicom dogodio se iznimno rano. Već s osam godina počela je nastupati na Broadwayu, što je označilo početak karijere koja ju je poslije odvela do nekih od najpoznatijih američkih kazališnih i televizijskih produkcija. Iako je od djetinjstva skupljala vrijedno iskustvo, jedna od presudnih uloga u njezinoj karijeri bila je Wendla Bergmann u hvaljenom brodvejskom mjuziklu "Spring Awakening". Michele je bila dio originalne postave, a njezina interpretacija dodatno je istaknula njezine vokalne mogućnosti i potvrdila je kao ozbiljno ime glazbenog kazališta.

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Pravi proboj u svjetske razmjere uslijedio je 2009. godine, kada je dobila ulogu ambiciozne Rachel Berry u Foxovoj glazbenoj humoristično-dramskoj seriji "Glee". Lik talentirane, samouvjerene i izrazito ambiciozne srednjoškolke savršeno je odgovarao Micheleinu glumačkom i pjevačkom rasponu. Serija je ubrzo postala međunarodni fenomen, a Rachel Berry jedan od njezinih najprepoznatljivijih likova.

Nastupi u "Gleeju" donijeli su joj veliku popularnost, pohvale kritičara i brojne nominacije i nagrade. Serija joj je istodobno omogućila da širokoj publici pokaže sposobnost povezivanja glume s izvedbom zahtjevnih glazbenih brojeva. Zahvaljujući uspjehu serije, Lea Michele postala je jedno od najpoznatijih lica televizijskih mjuzikala svoje generacije.

Njezin privatni život također je privlačio veliku pozornost javnosti. Michele je bila u vezi s kolegom iz serije Glee, Coryjem Monteithom, koji je u seriji glumio Finna Hudsona. Njihova veza trajala je sve do Monteithove smrti 2013. godine.

- Mislim da je to doista mnogo toga narušilo. Ne mogu govoriti u ime svih i mislim da je na neke ljude to možda na određeni način tako i utjecalo. Ali meni je bilo užasno teško. Jednostavno sam se potpuno slomila. Bila sam usredotočena samo na jedno, odraditi svoj posao. Svega je toga bilo jednostavno previše da bih to u tako mladoj dobi mogla procesuirati - komentirala je Michele u podcastu Therapuss godinama nakon njegove smrti. Dodala je kako je i dalje bliska s brojnim kolegama i kolegicama sa seta serije "Glee", a kaže kako su zajedno odrasli pred kamerama.

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Nekoliko godina poslije Michele je započela novo životno poglavlje s poduzetnikom Zandyjem Reichom, za kojeg se udala u ožujku 2019. godine. Lea Michele i Zandy Reich roditelji su dvoje djece, sina Evera Lea i kćeri Emery Sol. Iako Michele dio privatnog života nastoji zadržati izvan središta medijske pozornosti, povremeno s javnošću dijeli trenutke iz obiteljskog života.

Osim glumačke karijere, Michele se okušala i kao samostalna glazbena izvođačica. Objavila je više glazbenih izdanja kojima je nastavila razvijati karijeru izvan televizijskih i kazališnih projekata. Njezin prepoznatljiv glas, koji je bio jedan od ključnih elemenata uspjeha u Spring Awakeningu i Gleeju, tako je pronašao svoje mjesto i u diskografskoj industriji.

Michele je ostvarila uspjeh i kao autorica. Njezina knjiga "Brunette Ambition" dospjela je na listu bestselera The New York Timesa. Književnim projektima publici je ponudila osobniji pogled na karijeru, životni stil i iskustva koja su oblikovala njezin profesionalni put.

Tijekom godina Lea Michele osvojila je i niz priznanja povezanih s kazališnim, televizijskim i glazbenim radom, uključujući priznanja Screen Actors Guilda i People’s Choice Awards.