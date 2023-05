Biljana oduševila, izjednačila se s Valentinom: 'Tražila bih još sedam repeta da sam mogla'

Mašta može svašta, ali ovoga puta mašta mi ne pomaže, rekao je Vlatko kad je pročitao nazive jela poslovotkinje Biljana Rukelj iz 'Večere za 5 na selu'.

Ugostila je protukandidate trećeg dana baranjskog tjedna, a u goste su joj stigli frizerka Valentina Dekić, student Tin Horvat, umirovljenik Vlatko Jurković i studentica Rea Tordi. Biljana je oduševila svoje goste te je dobila visokih 39 bodova za svoju večeru. Velike pohvale stigle su na račun svih jela, a posebno deserta koji je većinu oborio s nogu.

Foto: RTL

Pripravu ukusne večere Biljana je započela glavnim jelom, kojem je nadjenula ime Razliveni složenac. Valentinu je taj naziv zbunio, a Rea je dodala da joj se sviđaju takva misteriozna imena.

Baranjski štih kao predjelo dalo je naslutiti gostima što bi im Biljana mogla ponuditi kao uvertiru u svoju večeru.

Foto: RTL

- Pretpostavljam da su neki naresci, to je u Baranji standard - komentirala je Valentina.

Biljana je spravila rolade od špinata i ajvara, punila ih krem sirom i šunkom, a usto spravila punjena jaja i nareske. Posljednje čega se u pripravi prihvatila Biljana bila su Baranjska gnijezda - desert.

Ekipa je očekivala tradicionalniji, punjeni desert, a upravo to je Biljana i spravila - punila košarice s kremom i voćem. Nakon priprave jela, Biljana se prihvatila dekoracije stola i pripreme aperitiva, a gosti su se ukrcali u kombi i zaputili prema njezinom domu.

Foto: RTL

Dok je Vlatko u kombiju ekipu ugrijao bećarcem, Biljana je to učinila aperitivima. Ponudila je likere od dunje, aronije, višnjevaču i šljivovicu. "Činila mi se opuštenom, kao da nije imala treme i jedva je čekala da večera počne", komentirala je Valentina Biljanu na aperitivu. "Liker od dunje je bio jako fin, nije bio tako jak kao što sam mislila", komentirala je, pak, Dunja.

Foto: RTL

Nakon aperitiva, Biljana je gostima poslužila predjelo - Baranjski štih prvi je stigao na stol. "Slično je kao i kod kolegice bilo, bilo je lijepih boja, ona je na to još dodala jaje koje je bilo jako lijepo, prelila je tim sirom koji je dao mističnu notu, jako je lijepo dekorirala predjelo", komentirao je Tin predjelo. Iako je predjelo bilo prilično slično kao kod Valentine prvi dan, njoj to nije smetalo. "Ne vidim problem u tome, bilo je na drugačiji način", otkrila je. "Predjelo je bilo jako fino, ovo me oborilo s nogu", zaključila je Rea.

Foto: RTL

Glavno jelo iduće je stiglo na stol - Razliveni složenac.

- Glavno jelo mi po izgledu nije bilo posebno, ali je bilo fino - komentirala je Rea.

- Meso se raspadalo koliko je bilo dobro skuhano, junetina mekana, začinjena, perfekcija - jasan je bio Tin, a složio se s njime i Vlatko.

- Bilo je savršeno, domaćica je sve ukomponirala onako kako treba - dodao je.

Sve je pohvalila i Valentina, no kritiku je uputila krumpiru. Kada su stigla Baranjska gnijezda na stol, ekipa se oduševila. Tin je imao samo riječi hvale za dekoraciju gnijezda.

- Baš je bilo puno bolje, preslatko je napravila - jasan je bio Tin.

- Klasična vanilin krema sa štapićem od vanilije, a moja nema uopće vaniliju, krema je od žutanjaka, mlijeka, šećera i brašna - rekla je Valentina.

Foto: RTL

- I maslaca. Razlika je velika - dodao je Tin.

- Desert je bio fenomenalan, savršeno. Krema jako fina, vanilija se fino osjetila, kontrast s jagodama fantastičan - dodao je Tin. Oduševljenje je dijelila i Rea.

Foto: RTL

- Tražila bih još sedam repeta da sam mogla - Valentina nije dijelila mišljenje.

- Krema mi nije odgovarala, bilo je previše vanilije, ali desert kao desert je bio super - rekla je.

Foto: RTL

Za kraj lijepe večeri, ekipi je stigla Biljanina nećakinja Melani koja je zapjevala 'Cesaricu'. Zapljeskala je ekipa djevojci, a potom im je Biljana udijelila i prigodne poklone.

Svoju večer zaključila je rekavši da je zadovoljna i pomalo umorna, a zadovoljstvo su ocjenama izrazili i protukandidati. Biljana je dobila tri desetke i jednu devetku - od Valentine.

- U glavnom jelu mi se nije svidio krumpir, nije mi se svidjela salata i nije mi se svidjela krema u desertu - objasnila je svoju ocjenu Valentina.

Foto: RTL

