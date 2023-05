Maturantica Ana odnijela je pobjedu u 'Večeri' pa otkrila: 'Kupit ću si šivaću mašinu'

Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5 na selu' je maturantica Ana Merle! Izjednačena je bila s Aleksandrom, a o pobjedi mlade Ane odlučio je ostatak ekipe - Gordana, Dean i Mario.

Foto: RTL

- Iznenađena sam. U stvari, mislila sam da je moja večera bila jako dobra, ali ne znam... Ne znam što bih rekla. Počastit ću sebe i svoje prijatelje, a ostalo staviti sa strane. Počastit ću sebe sa šivaćom mašinom - zaključila je Ana.

Inače, posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu' protukandidate je ugostila knjigovotkinja Aleksandra Cvitković iz Sesveta. U goste su joj stigli poduzetnica Gordana Kaurić, pjevač i influencer Mario Tomas, maturantica Ana Merle i voditelj restorana Dean Medur.

Dama je oduševila svojom večerom te je za nju dobila 38 bodova te sve pohvale za atmosferu i iznenađenja.

Foto: RTL

Večeru je započela pripravom Đurđine sreće - deserta. Radi se o kolaču od griza, keksa, šećera, mlijeka, jaja i šlaga te voća, lješnjaka, čokolade. Nakon priprave kolača, isti je Aleksandra stavila na hlađenje te nastavila s Bijelom rapsodijom.

- Znači da su to bijeli šampinjoni s lungićem i punjeni lungić će sigurno biti sa sirom - komentirao je Dean.

Foto: RTL

Dobro je predosjetio da se radi o punjenom lungiću i gljivama. Posljednje je na red stiglo predjelo zanimljivog naziva - Krumpiri se krumpiraju, cure se ne diraju.

- Baš je kreativna - kroz smijeh su komentirali Gordana i Dean.

Foto: RTL

Krumpir je izdubila i punila te ispekla u pećnici, a potom se prihvatila dekoracije stola. U kombiju je ekipa podijelila svoja očekivanja, ali i zadovoljstvo zbog tjedna u kojem su se odlično družili. Prije negoli se ekipa bacila jela, uživali su u aperitivu - suhomesnatim jelima i kratkim pićima.

Foto: RTL

- Imate borovičku, višnjicu, rogača i mente - ponudila je ekipu Aleksandra, koja je usto ispekla domaći kruh i ponudila suhomesnate proizvode.

- Suhomesnati proizvodi su bili super, domaći, sve je bilo domaće, super je bilo - komentirala je aperitiv Gordana.

Uskoro je ekipa sjela za stol, a stiglo je ubrzo i predjelo.

- Predjelo je izgledalo odlično, meni je to dobitna kombinacija. Cherry rajčice su tako dobro okusa bile, kao u bajci - komentirao je Mario.

- Baš je bilo fino - zaključila je komentiranje punjenih krumpira Gordana.

Foto: RTL

Bijela rapsodija zavladala je iduća Aleksandrinom večerom.

- Glavno jelo me se nije baš dojmilo, očekivao sam od Aleksandre da će to napraviti na svjetskom nivou, nažalost, to nije bilo - komentirao je Mario glavno jelo.

- Puno gljiva se ne može miješati ujedno jer onda nemaju nikakvog smisla - dodao je, pak, Dean.

Foto: RTL

- Sviđa mi se kombinacija gljiva, inače ne jedem svinjetinu, no probala sam i bilo je fino. Inače ne jedem, ali bilo je kako treba - zaključila je, pak, Ana.

Đurđina sreća posljednja je stigla pred goste.

- Desert je izgledom bio prosječan, lijepo je izgledalo - komentirala je Gordana.

Foto: RTL

- Sviđao mi se okus deserta, lagani i fini kolač - dodala je Ana.

Za kraj večere, Mario je održao prigodni govor. Uskoro su stigli i pokloni - pekmez, liker i drvenu kuhaču i dasku za rezanje. Ekipu su pokloni oduševili, a onda je stiglo iznenađenje - Željkec i prijatelji.

