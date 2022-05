Bill Murray nakon optužbi da je dirao žene na setu: 'Učinio sam to jer sam mislio da je smiješno'

Holivudski glumac Bill Murray oglasio je nakon što je protiv njega podnesena prijava za nedolično ponašanje na setu filma Being Mortal. Naime, glumca su žene optužile da ih je dodirivao protiv njihove volje.

- Učinio sam nešto za što sam mislio da je smiješno, no to nije bilo tako shvaćeno - rekao je glumac za CNBC.

Objasnio je kako je došlo do razlike u mišljenju između njega i žena, zbog čega je kasnije i snimanje zaustavljeno. Uz to, glumac se sukobio s redateljem Azizom Ansarijem (39) koji nije odobravao takvo ponašanje na setu.

- Mi sada razgovaramo i nastojimo se pomiriti. Obojica smo profesionalci. Volimo rad onog drugog. Mislim da volimo jedan drugog i, ako ne možemo vjerovati jedan drugom i raditi zajedno, onda nema smisla da nastavimo s radom i snimanjem filma. Ovo je za mene bila dobra škola - dodao je.

Podsjetimo, izvor za Page Six je otkrio kako glumac nije dodirivao žene po intimnim mjestima.

- On ih je grlio, dodirivao im kosu, povukao rep, ali uvijek na šaljiv način. Granica je tanka i svi vole Billa, no iako njegovo ponašanje nije protuzakonito, neke su se žene osjećale neugodno - otkrio je izvor za Page Six.

Drugi izvor je pak ispričao da Bill voli flertovati sa ženama, no da uvijek sve okrene na šalu.

- Još uvijek nije jasno je li prešao granicu - izjavio je drugi izvor za isti medij.

