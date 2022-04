Glumca Billa Murraya optužili za neprimjereno ponašanje na setu filma, zaustavili snimanje

Zbog neprimjerenog ponašanja na setu filma 'Being Mortal' protiv holivudskog glumca Billa Murraya (71) podnijeli su kaznenu prijavu, piše People. Što se točno dogodilo na setu još nije poznato, a produkcija je odlučila pauzirati snimanje. Nema informacija o tome hoće li se glumac vratiti projektu.

- Znamo da ste svi zabrinuti zbog nedavnog kašnjenja u proizvodnji i želimo vam dati novosti. Krajem prošlog mjeseca obaviješteni smo o pritužbi i odmah smo je ispitali. Nakon sagledavanja okolnosti odlučeno je da se snimanje filma u ovom trenutku ne može nastaviti - piše u pismu koji su glumicama i ekipi poslali iz studija Searchlight Pictures.

- Zaista smo zahvalni svima na svemu što ste uložili u ovaj projekt. Nadamo se da ćemo nastaviti s produkcijom filma i surađujemo s Azizom i Youreejem Henleyjem kako bismo otkrili kada. Produkcija će biti u kontaktu s vama da vam podijelimo detalje i čim budemo imali više informacija, reći ćemo vam - dodali su.

Kako prenose strani mediji, redatelj filma, Aziz Ansari, nije uključen u optužbu. Filmom 'Being Mortal' trebao je debitirati zajedno s producentom Henleyjem. Uz Billa Murraya, glumci koji su također bili dio ovog projekta su Seth Rogen i Keke Palmer.

Snimanje filma počelo je 28. ožujka, a radnja se temelji na knjizi Atula Gawandea iz 2014. godine Being Mortal: Medicine and What Matters in the End u kojoj se istražuje dom za nemoćne i njegu starijih do kraja života.

