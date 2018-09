Bill Murray obranio Hoffmana: On flertuje, ali nije zlostavljač

Dustin Hoffman je odličan čovjek. On je lud i flertuje cijeli život, ali je jako sladak muškarac, rekao je glumac Bill Murray (68) u petak tijekom panela u New Yorku. Murray je branio svog kolegu i prijatelja Dustina Hoffmana (82) kojeg su prošle godine tri žene optužile za seksualno zlostavljanje.

Foto: YouTube screenshot

- Stalno flertuje, ali je divan čovjek - istaknuo je Murray. Dramaturginja Cori Thomas (53) rekla da je imala 16 godina i družila se Hoffmanovom kćeri Karinom (52) koja ju je ostavila samu s njim u hotelskoj sobi. Glumac se navodno skinuo pred Cori, a onda pokrio ručnikom i molio ju da mu izmasira stopala. Nije se usudila reći ne pa je to učinila dok joj je on cijelo vrijeme govorio da je gol.

Foto: Twitter

Scenaristica Wendy Riss Gatsiounis ispričala je kako je Hoffmanu i kolegi Murrayju Schisgalu, koji je poznat po filmu 'Tootsie', nosila sinopsis koji je prepravljala radi glumca. Oskarovac joj je na sastanku postavljao neprimjerena pitanja.

. Čim sam ušla u ured, rekao mi je: Prije no što počneš pričati o svom scenariju, moram te nešto pitati. Jesi li ikada bila intimna s muškarcem koji ima preko 40 godina?' Ja sam se nervozno nasmijala - prisjetila se Riss Gastiounis.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Zatim je raširio ruke i rekao: To bi bilo potpuno novo tijelo za istraživanje - prepričala je scenaristica koja je u tom trenutku, kaže, htjela da joj Schisgal pomogne i olakša joj neugodno situaciju, no on se samo nasmijao.

Hoffmana je za seksualno zlostavljanje optužila i spisateljica Anna Graham Hunter (50) koja tvrdi da se to dogodilo na setu filma 'Death of a Salesman' 1985. Graham Hunter je na snimanju radila kao pripravnica.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Tražio je od mene da mu izmasiram stopala prvog dana na setu. To sam i učinila. Otvoreno mi se upucavao, primio me za stražnjicu, sa mnom je stalno pričao o seksu - rekla je spisateljica.

- Zvao me u svoju svlačionicu i rekao mi je da na naručim hranu za njega. Kazao je da želi tvrdo kuhano jaje i 'lagano kuhani klitoris'. Svi su se smijali, a ja sam ostala bez riječi. Otišla sam u kupaonicu i plakala sam - ispričala je Graham Hunter.