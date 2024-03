Billie Eilish (22) zbog Christiana Balea (50) prekinula s dečkom

Popularna pjevačica Billie Eilish (22) je u razgovoru s komičarkom i voditeljicom Ameliom Dimoldenberg uoči dodjele Oscara otkrila san koji je imala o glumcu Christianu Baleu (50). Upravo ju je to motiviralo da prekine sa svojim tadašnjim dečkom.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

- Moram biti iskrena. Prije nekoliko godina sanjala sam Christiana Balea u malom kafiću na suncu i to me natjeralo da shvatim da moram prekinuti sa svojim dečkom. Probudila sam se i došla sam k sebi - ispričala je Billie, a njezin brat Finneas, koji je gostovao s njom u emisiji, prasnuo je u smijeh.

Iako nije otkrila o kojem dečku se radi, mnogi nagađaju da je riječ o frontmenu benda The Neighbourhood Jesseju Rutherfordu. Par je prekinuo u svibnju 2023. godine, a prije njega pjevačica je bila u vezi s glumcem Matthewom Tylerom Vorceom.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, Billie i njezin brak Finneas nominirani su za Oscara ove godine za pjesmu 'What Was I Made For?' koja je napisana za film 'Barbie'.