Billie Eilish sasvim otvoreno: 'Privlače me žene, volim ih'

Mlada pjevačica Billie Eilish (21) u novom je intervjuu za Variety priznala je da je privlače žene.

- Nikada nisam osjećala kao da se mogu dobro povezati s djevojkama - rekla je Billie.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

Već neko vrijeme kruže glasine da je pjevačica homoseksualka, iako je do svibnja ove godine bila u vezi s glazbenikom Jessejem Rutherford. Jednom je prilikom čak u opisu fotografije na Instagramu napisala: 'Volim djevojke'.

- Jako ih volim. Volim ih kao ljude. Privlače me kao ljudi. Stvarno me privlače. Fizički me privlače. Ali također sam zastrašena njima i njihovom ljepotom i prisutnošću - objasnila je.

Također je dodala da se ne osjeća kao žena.

Foto: Instagram

- Nikad se nisam osjećala poželjno. Nikad se nisam osjećala ženstveno. Moram samu sebe uvjeriti da sam, kao, lijepa djevojka. Identificiram se kao 'ona' i slične stvari, ali nikad se nisam osjećala kao djevojka - rekla je Billie.

Progovorila je i o problemima s kojima se mlade žene susreću u današnjem društvu.

- Biti žena je svakodnevni rat. Pogotovo mlada žena u oku javnosti. Puno je nepravde - zaključila je.