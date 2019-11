Bilman pokazao srednjoškolsku fotku i zbunio sve: 'Koji si ti?'

#tbt 28 years ago. Onaj trenutak kad vidite sliku iz srednje i odmah vam se razvuče osmijeh na lice 😁 Možete li me pronaći na slici? 😊 #highschool #memories #skenerosobnostibydavorbilman #poslovničarobnjak

A post shared by Skener osobnosti by D. Bilman (@davorbilman) on Oct 31, 2019 at 7:28am PDT