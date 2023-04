Bio je 'mali transvestit', htio se baviti prostitucijom, zamalo ga ubili, spasila ga Majka Tereza...

On je iznimno uspješan voditelj, komičar, glumac, pisac... Na njegovu kauču izmjenjuje se najveće zvijezde današnjice, Eurosong je bez njega nezamisliv, svojim humorističnim pristupom postavio je standarde za buduće generacije i, slobodno možemo reći, revolucionizirao je britanski showbizz i humor. Od Monty Pythona nije bilo tolikog 'skoka' u novo i često 'zabranjeno'.

Foto: Screenshot/YouTube.

No malo tko bi se kladio na njegov uspjeh u prošlosti. Uostalom, bio je bliži smrti i prostituciji nego medijskom angažmanu kojeg je toliko želio... Graham Norton rođen je 4. travnja 1963. godine kao Graham William Walker. Otac mu je radio za Guinness, majka je bila kućanica aktivna u lokalnim sindikatima. Od početka se Graham osjećao kao da ne pripada. Da je izoliran.

'Bio sam mali transvestit'

- Odrastati u Bandonu u Irskoj bilo je dosta usamljeno iskustvo. Moja obitelj je pripadala protestantskoj crkvi. Samo dva posto populacije u regiji bili su protestanti, ostalo katolici. Gay populacije je vjerojatno bilo i manje od dva posto - ispričao je svojedobno Norton, koji danas slavi 60. rođendan.

Sebe u mladosti opisuje kao 'malog transvestita', priznaje da je od četvrte godine 'posuđivao' sestrinu odjeću kako bi se 'osjećao ljepše'. No tome ne pridaje puno značaja. Veli da je tako razbijao dosadu. Do negdje desete godine je mokrio u krevet, što je jako zabrinulo njegove roditelje.

- Svi su pokušavali iščitati nešto iz toga. Samo ću reći to više ne radim - ispričao je kroz smijeh prije nekoliko godina sjajni Irac.

Iako je bio 'dvostruko izoliran', kao protestant i homoseksualac, iako priznaje da se osjećao usamljeno, kaže da je imao sretno djetinjstvo. 'Utjehu' je pronašao u svijetu poznatih i slavnih.

- Živjeli televizija, magazini i filmovi! Sve sam pratio i čitao - priča Norton, koji u tinejdžerskim godinama još nije bio svjestan svoje seksualnosti. Kaže da se osjećao kao stranac u Irskoj, međutim, te je osjećaje pripisivao činjenici da je protestant u dominantno katoličkoj državi.

Nakon završetka srednje škole htio je upisati glumačku akademiju, no na kraju se odlučuje za studij engleskog i francuskog u Corku. Bio je odličan učenik, popularan u društvu, ali na drugoj godini studija doživljava živčani slom. Odbija napustiti stan.

Živčani slom, mrtve muhe & bijeg preko bare

- Ubijao sam muhe i insekte i čuvao sam njihova tijela na zvučnicima. Imao sam 'masovnu grobnicu' za njih. Bile su to velike, zimske muhe, kakve imamo u Irskoj. Dulje vrijeme nisam izlazio vani - priznao je u jednom intervjuu Norton.

Nakon odustajanja od fakulteta roditelji su se ponadali kako će dobiti posao u banci, gdje je bio na razgovoru, ali on sam kaže da se molio da ga 'ne zaposle'. On je imao druge, doduše ne pretjerano promišljene planove.

- Moji roditelji su se sigurno brinuli što će biti sa mnom. Nisam volio nogomet, nisam trčao za curama, nisam bio kao ostali - kazao je jednom prilikom Norton, koji je sreću odlučio pronaći 'preko bare' u SAD-u.

S nekih 200-ak dolara u džepu stigao je u SAD, kupio je tjednu kartu za autobus i htio je doći do Los Angelesa i lansirati glumačku karijeru. Međutim, bez novca je ostao u San Franciscu.

- Tek tada sam shvatio da moji osjećaji da ne pripadam nisu bili vezani za moju vjeru, već za moju seksualnost. Zbog toga sam se osjećao drugačije - kazao je Norton o prvom 'susretu' sa San Franciscom.

Bez kinte, bez konkretnih planova, bez nekog velikog razmišljanja, pridružuje se skupini hipija u komuni s kojima živi idućih godinu dana. A kako novac treba svima, pa čak i djeci cvijeća, Norton odlučuje da je najbolji način zarade - prostitucija.

'Htio sam biti muška prostitutka, ali prepao sam se...'

- Javio sam na oglas koji je tražio dečke koji bi 'radili' s drugim dečkima. Mislio sam da je to dobar plan, ali odustao sam kad sam trebao 'nastupiti' ispred svodnika. Bio je to dosta ambiciozan plan, jer jedino seksualno iskustvo dotad mi je bilo u šatoru u Francuskoj. Nisam znao što radim - prisjeća se Norton.

To mu je, prema vlastitom priznanju, vjerojatno spasilo život. AIDS je tad još bio 'nova' bolest i siguran seks se nije prakticirao...

- San Francisco je tih '80-ih bio poput gay Disneylanda. Tad sam razmišljao, Bože, što ne valja sa mnom, trebao bih se seksati sa svima. Ali danas, kad se sjetim što se sve dogodilo kasnije oko AIDS-a , hvala Bogu da nisam - veli Norton.

Tijekom života u SAD-u 'eksperimentirao' je sa ženama, jedna veza je potrajala gotovo godinu dana, ali muškarci su mu ipak bili privlačniji. Shvatio je da su veze sa ženama laganje samog sebe.

- Znam da su se u tom periodu moji roditelj jako brinuli za mene. Znali su da nemam novca, znali su da sam tvrdoglav i da ih neću tražiti novac. Nisam im htio dati priliku da mi kažu da nađem normalan posao, što bi svaki razuman roditelj napravio - ispričao je svojedobno Norton.

To iskustvo u San Franciscu, priznao je jednom prilikom, razlog je zašto nikad nije razmišljao o posvajanju djece, jednom kad je to zakonski bilo moguće.

- Svi smo radili tako glupe stvari. Ja sam umalo ušao u svijet prostitucije - kaže Norton.

Nakon nekih godinu dana života u San Franciscu s hipijima u komuni, došlo je vrijeme za povratak u Europu. Ali nikako u Irsku. Tamo se Norton u mladosti nije osjećao dobro, ni kao da pripada.

- Mislim da nitko ne želi biti gay. Ako odrastate u liberalnim kvartovima Londona, vjerojatno o tome ne morate razmišljati previše. Ali ja sam živio u strahu da ne postanem nekakva socijalna parija zbog svoje seksualnosti. Kad god biste u to doba vidjeli gay osobu na televiziji, znali ste da to neće dobro završiti za tog lika. Ili će ga ubiti, ili će se sam ubiti - pričao je Norton, koji je sredinom 80-ih stigao u London.

Izboden i ostavljen da umre na cesti

Tamo je upisao dramsku školu, odlazio je na razne audicije, ali nije se uspio probiti. Radio je kao konobar i nadao se nekoj šansi. Shvatio je nekad u to vrijeme i da nikako ne može glumiti straight lika te da je u humoru puno jači nego u 'drami'.

Ali to 'otkriće' nije mu puno pomoglo. Jednostavno, u Londonu je u to vrijeme bilo na tisuće i tisuće ljudi koji su imali isti plan kao Norton. A postati slavan i popularan, jasno je svima, nije nimalo jednostavno.

Roditeljima, prijateljima, kao i kolegama s kojima je radio u restoranu u tom vremenu, nikad nije priznao da je gay. Kaže da za tim nije bilo nikakve potrebe, jer je svima bilo sve jasno iz njegova ponašanja.

- Moja obitelj je to prihvatila bolje nego što sam očekivao. Majka je samo bila zabrinuta da neću provesti život usamljen - kazao je Norton jednom prilikom.

I tko zna kako bi danas izgledao život sjajnog voditelja i komičara da nije došlo do umalo fatalnog napada na njega 1989. godine. U kasnim noćnim satima šetao je ulicama Londona i odjednom je osjetio snažan udarac u glavu.

- Mislio sam da su me udarili nekom plastikom, tako je zvučalo, ali zapravo je bila neka drvena palica, a ovo što sam ja čuo bilo je 'krckanje' moje lubanje. Ležao sam na podu dok su oni prebirali po mojoj torbi. Kad su pobjegli, pomislio sam, okej sad ću ustati. Ali nisam mogao. Imao sam osjećaj kao da sam zalijepljen za pod. Vidio sam da ležim u ogromnoj lokvi krvi. Izboli su me i ostavili su me da umrem na ulici - ispričao je jednom prilikom Norton i odmah nastavio:

- Osjećao sam kako život izlazi iz mene dok gubim krv. Nisam osjećao paniku, samo umor. Nasreću, vidio me jedan stariji par koji mi je na kraju spasio život. Toj gospođi sam dao svoju ruku, htio sam da me drži, valjda tako dođe ljudima jer nitko ne želi umrijeti sam. U tom napadu izgubio sam pola krvi iz svojeg tijela. Jedva sam preživio. Dok sam ležao u bolnici tri tjedna moj tadašnji dečko me nije posjetio nijednom - prisjetio se u jednom razgovoru Norton.

'Kako me je spasila Majka Tereza'

I taj napad, kao i prekid ljubavne veze, koliko god bizarno zvučalo, kaže Norton, vjerojatno su najzaslužniji za njegov uspjeh.

- Jednostavno me više nije bilo briga kao prije. Shvatio sam da sve može završiti iste sekunde. Pomoglo mi je staviti stvari u pravu perspektivu. Više se nisam brinuo oko istih stvari - ispričao je Norton.

Trenutak koji mu je zapravo spasio i lansirao karijeru bio je kad je odlučio da mora pisati vlastiti materijal. Sve do tog trenutka pokušavao se probiti kao glumac, ali gotovo uvijek su ga odbijali. U tim ulogama nikako nije bio 'prirodan'.

Poviše kafića u kojem je konobario bila je dvorana za stand up komediju. U svojem stančiću u kojem je tad živio jednog popodneva osmislio je lik Majke Tereze kao irske kućanice, s kojim je počeo nastupati.

Foto: SUZAN MOORE/PRESS ASSOCIATION

- Stavio sam ručnik na glavu i pričao o onome što znam - kroz smijeh objašnjava ulogu koja mu je promijenila život.

"Nastup apsolutno zvuči neprimamljivo. U 'dragu' glumi najveću živuću Albanku, prekriven kuhinjskim krpama, recitira stihove, koji na kraju ispadnu Madonnini iz "Like a Virgin". Ali u stvarnost, to je jako smiješno. Graham Norton stvorio je personu u kojoj se osjeća kao kod kuće. Razgovora s publikom, zabavlja ih, pozdravlja s "Dame i gospodo, curice i dječaci, nerođeni"... Briljantno iznosi lažne proročanske poruke i objašnjava pojam svetog trojstva kroz Tupperware. Publika, koje nije bilo previše, gušila se u smijehu tijekom njegova performansa", stoji u jednoj od prvih recenzija Nortonova nastupa, napisanoj za Independent 1991. godine.

S tom ulogom Majke Tereze nastupa po raznim festivalima i izaziva kontroverze, jer nije svima baš drago što se izruguje sa, za dio društva, 'svetim stvarima'. Nakon nastupa na Fringe festivalu u Edinburghu, koji je otvorio vrata slave i Rowanu Atkinsonu, Alanu Rickmanu, Robinu Williamsu... Isto se događa i Nortonu. Kreće na put prema vrhu...

E da. Na škotskoj televiziji je izašao prilog u kojem su izvijestili kako je stvarna Majka Tereza stigla u Edinburgh. Za Nortona, je li moglo bolje?

Najčitaniji članci