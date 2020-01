Bio je nada glumišta, a zadnju predstavu izveo je svim srcem

Prije godinu dana napustio nas je jedan od važnijih glumaca mlađe generacije, ali zasigurno i čitavog hrvatskog glumišta, Robert Budak. Iznenada je preminuo u 27. godini.

Gledatelji su ga zadnje mogli vidjeti u seriji 'General' u kojoj glumi vojnika Roka.

- Velika tragedija. Kao da sam izgubio nekog najbližeg - rekao je prošle godine glumac Zijad Gračić (60) kada je čuo tužnu vijest. Hrvatsko glumište izgubilo je veliku nadu, rekao je tada Zijad, jer je Robert bio dobar u svom poslu. Uloge je odrađivao precizno, originalno i imao je odličan rezultat.

Nastupao je u predstavama 'Sherlock Holmes', 'Alisa u zemlji čudesa', 'Romeo i Giulietta', 'Tit Andronik' i 'Zdrav i čisti dom' u ZKM-u.

Dobio je i nagradu hrvatskog glumišta 2017. godine za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina, za ulogu u predstavi 'Taksimetar' Gorana Vojnovića u režiji Matka Raguža i produkciji Teatra Exit iz Zagreba.

Glumio je u filmovima 'Zagreb Cappuccino', 'Mala kavana' i 'S one strane' te serijama 'Stipe u gostima' i 'Horvatovi'. Predstava 'Huddersfield' u Zagrebačkom kazalištu mladih, bila mu je posljednja predstava.

- Zadnju je izvedbu igrao punim srcem, kao i svaku do sada. Bio je u kazalištu od jutra do mraka, to je bio njegov život - rekli su prošle godine njegovi kolege i kolegice iz kazališta.

Osim obitelji, vijest je 2019. šokirala i cijelu domaću glumačku scenu, a njegova kolegica Arija Rizvić bila je posebno emotivna.

- Trebali smo skupa početi raditi novu predstavu u ZKM-u kojoj smo se oboje jako veselili. Drag i beskrajno talentiran Robert Budak, iz interne zezancije zvan 'ujače' - napisala je tada na društvenim mrežama.