Danas je u 81. godini preminuo legendarni bubnjar benda The Rolling Stonesa, Charlie Watts. Već sa 13 godina krenuo se baviti bubnjevima, a za sebe je uvijek tvrdio da nije 'stereotip rock zvijezde'.

Charles Robert Watts rođen je 2. lipnja 1941. u Londonu. Od malena se zanimao za glazbu, a posebno ga je privlačio jazz. Tu ljubav dijelio je sa svojim susjedom i prijateljem Daveom Greenom (79), koji je kasnije postao istaknuti jazz basist.

Bubnjanje ga je počelo zanimati kad je imao samo 13 godina, a prije nego su mu roditelji 1955. godine poklonili njegov prvi bubnjarski set improvizirao je s bendžom.

- Kupuio sam bendžo, no nisu mi se svidjele točke na vratu instrumenta pa sam ga skinuo. Istovremeno sam bio oduševljen bubnjanjem Chica Hamiltona. Htio sam naučiti bubnjati jednako dobro kao i on pa je bendžo pao u drugi plan - prepričao je Watts jednom prilikom.

S Greenom je krenuo svirati u jazz bendu Jo Jones All Stars 1958. godine. Osim što je bio talentiran glazbenik, Watts je bio uspješan i u drugim umjetnostima. Tako je upisao Harrow Art School, a nakon što je stekao diplomu krenuo je raditi kao grafički dizajner.

Nastavio je svirati u raznim bendovima te je 1962. u jednom londonskom jazz i blues klubu upoznao Micka Jaggera (78), Keitha Richardsa (77) i Briana Jonesa. Već u siječnju 1963. zauzima mjesto Tonyja Chapmana, prvog bubnjara Stonesa.

Watts je u Richardsa i Jaggera jedini član benda koji svira na svakom albumu The Rolling Stonesa, a uz bubnjanje je isprva radio i na grafičkom dizajnu albuma (kao što je 'Between the Buttons') te osmišljavanju scenografija njihovih koncerata.

Charlie je zaslužan i za jedan od najoriginalnijih dolazaka na konferenciju za medije 1975. u New Yorku, kad su najavili turneju. Osmislio je da se pojave svirajući 'Brown Sugar' na kamion koji je vozio kroz zakrčene ulice Manhattana. To je zatim kopirao AC/DC.

Jagger i Richards, koji su osnivači benda, često su isticali da Stonesi kakvi su bili i jesu ne bi postojali bez Wattsa. Tako je imao ključnu ulogu i pri odabiru basista kad je Bill Wyman 1993. odlučio da više neće svirati sa Stonesima. Između brojnih glazbenika koji su došli na audiciju, Watts je svoj glas dao Darrylu Jonesu (59) koji je prije Stonesa svirao s Milesom Davisom i Stingom.

U usporedbi s drugim članovima The Rolling Stones, Watts je bio čistunac. Nikad nije turneje provodio s bezbroj obožavateljica ili pokazao pretjeranu sklonost drogama.

- Nikad se nisam uklopio u stereotip rock zvijezde. U '70-ima sam pokušao pustiti bradu, što me iscrpilo - izjavio je Watts jednom.

Uvijek je bio odan svojoj supruzi Shirley Ann Shepherd (82) s kojom se vjenčao 1964. godine, a četiri godine kasnije dobio kćer jedinicu Seraphinu (53). Tijekom turneja mu je toliko nedostajala da je imao problema spavati u hotelskim sobama. Navodno je Watts i u posjetu vili Hugha Hefnera, umjesto da se zabavlja s Playboyevim zečicama kao njegovi prijatelji, bio više zainteresiran za Hefnerovu igraonicu.

Nažalost, njegov obiteljski život nije bio savršen te je sredinom '80-ih utonuo u ovisnost o drogama i alkoholu, koje je dotad umjereno uzimao.

- Uz drogu i alkohol lakše sam se nosio s obiteljskim problemima. Mislim da sam prolazio kroz neku vrst krize srednjih godina. Bio sam potpuno druga osoba od 1983. do 1986. i zbog svog sam ponašanja zamalo ostao bez supruge i svega što mi je u životu važno - rekao je Watts.

Keith Richards u jednom je intervjuu prepričao anegdotu o Jaggeru i Charlieju iz tog razdoblja. Jagger je pijan u kasne noćne sate iz predvorja hotela nazvao Charliejevu sobu i pitao 'Dobro, gdje je moj bubnjar?'. Watts, koji je u to vrijeme spavao, ustao je, obrijao se, obukao odijelo i stavio kravatu, ulaštio cipele i tako sav 'skockan' spustio se stepenicama do predvorja hotela gdje je Mick tulumario s ostalima.

- Da ti nikad više nije palo na pamet da me zoveš svojim bubnjarem. Ti si moj je*eni pjevač! - izderao se na Micka prije nego ga je šakom udario u lice pa se vratio spavati.

Sredinom 2004. godine bubnjaru su dijagnosticirali rak grla, koji se povukao nakon zračenja. Tijekom tog vremena Jagger mu je rekao kako žele snimiti novi album.

- Rekao mi je da će me čekati dok ja ne budem spreman i kad sam bio to je bilo to, snimili smo 'A Bigger Bang' i odradili dvogodišnju turneju. Čini se da se razbolim kad god zastanemo. Pa bih trebao nastaviti - rekao je Watts.

The Rolling Stones su 1989. ušli u Rock and Roll Hall of Fame, a 2006. godine Charlie je ušao u Modern Drummer Hall of Fame. Tako je ušao u legende kao što su Ringo Starr, Buddy Rich i Keith Moon, a neki su ga kritičari proglasili 'najboljim rock bubnjarem'. Tako je cijeli život nastavio svirati sa Stonesima, osnovao je i svoje jazz sastave Charlie Watts Quintet i Charlie Watts Tentet.