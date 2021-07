Danas frontmen The Rolling Stones benda Mick Jagger slavi 78. rođendan pa tim povodom donosimo kratak pregled njegovog života. Iako se bliži 80-oj te su mnogi vjerovali da zbog svog stila života neće dogurati tako daleko, nedavno je s bendom najavio nastavak njihove ture i ne pokazuje znakove da će namjerava stati.

Poznati roker, punog imena Michael Philip Jagger, rođen je 1943. godine u engleskom gradu Dartfordu. Pokazivao je interes za glazbu od malih nogu i pjevao je u crkvenom zboru. Njegov otac bio je učitelj tjelesnog, a majka frizerka, a Jagger ima mlađeg brata Chrisa (73), koji je također glazbenik.

Jagger i gitarist Stonesa Keith Richards (77) zajedno su išli u osnovnu školu, ali su zbog promjena škola. Sreli su se u vlaku i osnovali The Rolling Stones.

- Znali smo se od djetinjstva, ali zbližili smo se kao tinejdžeri na željezničkom kolodvoru u Dartfordu. Mick je nosio ploče Muddyja Watersa, bluzera kojeg sam obožavao - opisao je Keith kako se počeo družiti s Jaggerom.

Prvi debitantski singl benda "Come on" objavili su 1963., a godinu dana kasnije objavili su svoj debitantski album "The Rolling Stones". Jagger i Richards tad su bili cimeri u trošnom londonskom stanu, a svirali su kako bi platili režije. Jagger je zbog karijere u glazbi odustao od studija ekonomije, unatoč tome što je prije planirao postati političar.

Richards i Jagger 1965. napisali su hit "(I Can't Get No) Satisfaction", koji je postao njihov prvi internacionalni hit. Tijekom 60-ih je utemeljena slika Stonesa kao buntovnika i kao suprotnosti Beatlesima.

- Nisam tada pokušavao biti buntovan, samo sam bio sam svoj. Nisam pokušavao izazivati ikoga - izjavio je Jagger 1992. za Vanity Fair.

Planetarna popularnost The Rolling Stonesa nastavila je rasti, a Jagger se prepustio alkoholu, drogama, seksu i rock'n'roll stilu života. Uz to je zbog svojih mnogih turbulentnih veza postao poznat i kao ženskar, a za sobom nije ostavio samo slomljena srca već i mnogo djece.

Prvo dijete. kćer Karis (50) dobio je s glumicom Marshom Hunt (75). Hunt i Jagger započeli su vezu dok je ona još bila oženjena, a prekinuli su sredinom njene trudnoće. Jagger se brzo oporavio od kraja veze i 1971. oženio je (76) s kojom je bio u braku 7 godina i dobio kćer Jade (49). Macias je zatražila razvod zbog Jaggerovog varanja te je poznato da je pjevač imao aferu s Playboyevom zečicom tijekom braka.

Njegova sljedeća ljubav bila je manekenka Jerry Hall (65), s kojom je dobio čak četvero djece: sinove Jamesa (35) i Gabriela (23) te kćeri Georgiu (29) i Elizabeth (37). Njihova veza završila je kad je Hall saznala da ju je Jagger varao s brazilskom manekenkom, a njihov brak proglašen je nevaljanim 1999. godine. Hall je kasnije javno izjavila da je Jagger 'seksualni predator'.

- Stalno me je varao. Nije si mogao pomoći jer je ovisan o seksu. Uspjela sam Micka udaljiti od heroina, ali nikada ga nisam uspjela udaljiti od drugih žena - napisala je u svojoj biografiji.

On je jednom prilikom priznao da je spavao s više od 4.000 žena, a među njima bila je i njegova terapeutkinja, koja je jednom prilikom rekla da je Jagger ovisan o seksu jer mu 'daje energiju i snagu'.

Jedna od njegovih dužih veza bila je s dizajnericom L'Wren Scott, s kojom je bio od 2001. godine do njezinog suicida u 2014. Dizajnerica je svu imovinu, u vrijednosti od otprilike 9 milijuna dolara, ostavila pjevaču, a on je u njeno ime uspostavio školarinu.

Jagger je brzo nakon toga započeo vezu s bivšom balerinom Melanie Hamrick (35), s kojom je 2016. dobio svoje osmo dijete, sina Deverauxa (4). Njegov sin dvije je godine mlađi od njegove prve praunuke, koja je rođena 2014. godine. Melanie je nedavno objavila rijetku fotografiju s obitelji.