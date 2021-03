Kada je među glavnim glumcima u novim filmovima Henry Cavill, već je predodređeno da će ti filmovi postati senzacija. Tako je bilo i sa serijom 'The Witcher' u kojoj glumi glavnog aktera Geralt of Rivia te filmom 'Enola Holmes' u kojem glumi legendarnog detektiva Sherlocka Holmesa. U samo par kratkih godina, ovaj je glumac osvojio srca svih obožavatelja i obožavateljica diljem svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: glumci o scenama u seriji The Witcher

Teško je pomisliti, kada vidimo njegov uspjeh danas, da je Cavill jednom bio proglašen najnesretnijim čovjekom u Hollywoodu zbog silnih velikih uloga koje je trebao dobiti, no u zadnjem trenu je iste izgubio.

Započeo je svoju karijeru 2001. godine kada je glumio u filmu 'Grof Monte Cristo'. Njegova je karijera eksplodirala proteklih godina kada je zauzeo glavne uloge kao Witcher i Sherlock Holmes te postao jedan od najzgodnijih i najvoljenijih glumaca današnjice.

Cavill nije uvijek imao ovakve sreće. Naime, 2000-ih godina je glumac izgubio mnoge velike filmske uloge što je navelo poznati britanski filmski magazin Empire da ga prozovu „Najnesretnijim čovjekom u Hollywoodu“.

Cavill je poznat kao štreber koji obožava igrice poput Witchera i filmove kao što je Harry Potter. Znajući to, njegovi su obožavatelji pokrenuli peticiju kojom su htjeli da Cavill dobije ulogu Cedrica Diggoryja u filmu 'Harry Potter i Plameni pehar'. Cavill je bio na audicijama za ovu ulogu, no, na žalost, tu su ulogu dali Robertu Pattisonu što nije bio zadnji puta da Cavill izgubi ulogu zbog Pattisona.

Cavill je umalo dobio i ulogu najpoznatijeg tinejdžerskog vampira Edwarda Cullena 2008. u 'Sumrak' sagi. Autorica priče o popularnim vampirima i vukodlacima je Stephanie Mayer, a Cavill je bio njezin prvi odabir za utjelovljenje uloge Edwarda u filmovima.

- Jedini glumac kojeg sam vidjela da može i približno utjeloviti ulogu Edwarda Cullena je Henry Cavill. – rekla je tada za MTV.

Na žalost, redatelji su ga proglasili pre starim za ulogu 17-godišnjeg vampira. Tu ulogu mu je također oduzeo Robert Pattison koji je njom zaslužio internacionalnu slavu.

- Izgubili smo savršenog Edwarda. – izrazila je nezadovoljstvo autorica priče.

2005. godine Cavilla su opet poljuljale godine. Ove je godine izgubio ulogu ikoničnog britanskog špijuna, Jamesa Bonda. Ta uloga tada je prepuštena Danielu Craigu. Zadnji film u kojem će Craig glumiti Bonda uskoro treba izaći. Kada je Cavill čuo kako je to Craigov zadnji film u kojem glumi Bonda, odmah je izjavio ponovni interes za tu ulogu te rekao kako će se prijaviti čim audicije budu objavljene.

Mnogi obožavatelji DC filmova Cavilla nazivaju najboljim Supermanom kojeg su vidjeli ali put do te uloge također nije bio lagan. Naime, Čovjek od čelika nije jedini film u kojem je Cavill trebao glumiti kultnog Supermana. Originalno je trebao dobiti ulogu Supermana u filmu Superman: Povratak J. J. Abramsa 2006. godine. Većina tehnikalija oko njegove uloge bila je dogovorena, no Adams je neočekivano napustio projekt te je njegovo mjesto zauzeo Bryan Singer. Kako je film napustio Adams, tako je i Cavilla napustila nada da će postati idući Superman, a to se pokazalo točnim. Ulogu mu je oduzeo glumac Brandon Routh.

Cavill je ipak pokazao kako se trud isplati jer je nakon nekoliko godina ipak ostvario svoj san i postao novi Superman.

Prije nekoliko dana premijerno je izašao film Liga pravde Zacka Snydera u kojemu Cavill glumi Supermana. Osim toga, trenutno snima i drugu sezonu Netflixove megapopularne serije The Witcher.

Od najnesretnijeg glumca, postao je najtraženiji u cijeloj filmskoj industriji.