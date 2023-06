Bio je to zadnji koncert kralja Rock'n'Rolla: Svirao je samo po SAD-u, htio silno ići u Europu...

Američki pjevač Elvis Aaron Presley prije 46 godina održao je svoj posljednji koncert, samo dva mjeseca prije nego što je preminuo.

Njegov posljednji koncert bio je u Indianapolisu u Market Square Areni, a posljednju pjesmu koju je otpjevao bila je 'Can't Help Falling In Love With You'.

Presley je prvu pjesmu snimio s 18 godina, a nakon toga je počeo pjevati u lokalnim barovima pod imenom ‘The Hillbilly Cat’.

Posebno uspješna godina bila mu je 1956. kad je njegova, inspirirana novinskim člankom o slučaju samoubojstva, pjesma 'Heartbreak Hotel' bila prva na ljestvici hitova, kao i njegov album 'Elvis Presley'. Tada je potpisao i ugovor za Paramount Pictures.

Inače, Elvis je tijekom svoje pjevačke karijere održao preko 500 koncerata diljem Sjedinjenih Američkih Država. Nikada nije imao službeni koncert izvan američkog kontinenta, a prvu europsku turneju najavio je za 1978. godinu koju nikada nije doživio.

Podsjetimo, Elvis je umro u dobi od 42 godine, 16. kolovoza 1977. u svojoj kući u Gracelandu, nedaleko od Memphisa, šokirajući svoje fanove širom svijeta. Njegova obdukcija otkrila je deset različitih lijekova u krvotoku.

Zbog zdravstvenih problema bio je hospitaliziran još 1973. Zdravlje mu je zbog droge i alkohola bilo ozbiljno narušeno, a tjelesni čuvari kasnije su u knjizi opisali što je sve kralj konzumirao. Ozbiljni zdravstveni problemi, dijabetes, gastritis, droga o kojoj je kralj postao ovisan nastupili su 1975. godine.

Inače, svoju posljednju pjesmu otpjevao je u svom domu, okružen prijateljima i obitelji.