Svake godine, fanovi Beatlesa i Johna Lennona slave dva datuma. Njegovo rođenje 9. listopada i tragičnu smrt 8. prosinca. Upravo bi na današnji dan slavni glazbenik proslavio 81. rođendan. Ali kako nije tu, obožavatelji će to učiniti u njegovo ime, slavlje će potrajati do početka prosinca, kada opet kreće tugovanje.

Rođen u Liverpoolu, od mladosti nije imao potporu oca. Naime kada se rodio, tata Fred je otišao od kuće, a kada se i poželio vratiti, nakon dugih pet godina, mama Julia je to zdušno odbila. Nažalost majku mu je oduzela prometna nesreća kada je imao tek 17. godina što je u njemu izazvalo bijes i revolt.

Crtao je, šarao, markirao i išao profesorima na živce. Na nagovor tete ravnatelj je napisao preporuku za odlazak na likovnu akademiju u Liverpoolu.

S nekolicinom prijatelja, 1955. osnovao je i svoju prvu grupu, The Quarrymen. Kolega iz grupe Ivan Vaughan, sudbonosno ga je upoznao s Paul McCartneyjem 1957. Njih dvoje brzo su 'kliknuli', produžio im se George Harrison te su osnovali Beatlese. Nakon što im se 1962. pridružio i Ringo Starr, bend je procvjetao.

Albumi, nagrade, priznanja, koncerti, horde fanova, sve su to ostvarili kao bend. Ali Lennonu to nije bilo dovoljno. Bio je velikan glazbe, ali kao osoba je bio sušta suprotnost. Za one koji ga dobro poznaju bio je obični pozer, megaloman, narcisoidni egocentrik

Lennon je najviše od svega žudio za novcem i bogatstvom. Kad je Beatlesov menadžer Brian Epstein dogovorio njihov prvi ugovor s izdavačkom kućom EMI, Lennon mu je postavio samo jedno pitanje: Kada ćemo biti milijunaši?

Ali Beatlesi, unatoč slavi i svemu što ih je okružilo, raspali su se 1970. Mnogi su za odlazak okrivili fatalnu Yoko Ono, s kojom je John ljubovao od 1966. godine.

John i Yoko Ono bili su basnoslovno bogati. Stalno su bili okruženi služavkama, maserima, pomoćnicima, proricateljima sudbine, tarot majstorima, majstorima za akupunkturu.

Pjesmu “Imagine” Lennon je napisao iz njihovog luksuznog doma. Kuća u prestižnom Ascotu koja se skupa s okućnicom protezala na 72 hektara zemlje kupljena je od britanskog milijunaša, vlasnika poznate tvornice čokolade Cadbury.

Zadnje godine života je proveo u New Yorku, u luksuznom stanu s pogledom na Central Park. Lennon je posjedovao dvorac Holstein, kolekciju drevnih egipatskih artefakta, originalne Renoirove slike.. Prijatelji i obitelj bili su šokirani s koliko se novca glazbenik bespotrebno razmeće.

Naposljetku, Johnu je presudio 'obožavatelj' Mark Chapman nakon potpisivanja autograma, već spomenutog 8. prosinca 1980. Vraćao se kući nakon snimanja novog albuma, kojeg nikada javno nije uspio predstaviti...