Biograd Boat Show u znaku Duchess modne revije, Izbora za Miss i koncerta Disco Magica

Nikad veći, nikad jači 26. Biograd Boat Show pokazat će svu svoju snagu s uvijek prepoznatljivim zabavnim programom koji se kreće strelovito uspinjati tijekom petka prema vrhuncu u subotu navečer s Orionovim vatrometom i koncertom Soul Fingersa. Još za vrijeme trajanja nautičke izložbe posjetitelji će moći uživati u akrobacijama tradicionalnog gosta najvećeg srednjoeuropskog nautičkog sajma, “Rocketmana” Christiana Buchmaira koji će svojim Flyboard showom s početkom od 14 sati poprilično zapjeniti more unutar marine Kornati.

Kao svojevrsno zagrijavanje za modno-glazbenu večer u Hali B idealno će poslužiti modna revija Duchess okruženu Sanlorenzo i Frauscher plovilima te Porsche automobilima. Početak revije je u 17.30 sati na novom dijelu sajma u obnovljenoj Gradskoj luci.

Ljubitelji umjetnosti imat će priliku oplemeniti početak vikenda s otvorenjem izložbe domaćeg slikara Ivice Vuksana Zembe pod nazivom “Ča je more vengo fantažija” i to s početkom od 18.30 sati unutar sajma u Hali C, uz naravno slobodan ulaz za sve zainteresirane.

A od 20 sati sva će se svjetla pozornice okrenuti na Halu B u zapadnom dijelu marine Kornati gdje će se po prvi puta na Biograd Boat Showu održati Izbor za Miss zadarske županije na kojem će sedam lijepih djevojaka pokušati osvojiti tijaru Gemstone gallery by Ivana Milun i tako se plasirati u finale 30. Miss Hrvatske za Miss svijeta.

Veliko finale urnebesno zabavnog petka na Biograd Boat Showu odigrat će Disco Magic Band koji će uz zvukove disco-hitova zaploviti prema ludim 80-tim godine prošlog stoljeća. Koncert započinje od 21.45 sati u Hali B, uz slobodan ulaz.

Od ponoći na scenu stupa Afterparty u režiji DJ Housemusica.

Biograd Boat Show – “5 sajmova u jednom”

Ovogodišnje izdanje Biograd Boat Showa na jednom mjestu obuhvatio je „5 sajmova u jednom“, odnosno 26. Biograd Boat Show - izlagački sajam, 9. Biograd B2B – poslovni sajam, 8. HGK Dane hrvatske nautike kao kongresni sajam, 6. Croatia Charter Expo kao vodeći charter sajam i 1. Croatia Luxury and Adventure Travel Show, čime je na jednom mjestu povezao sve ključne segmente nautičke industrije i turizma kontinuirano doprinoseći njihovom daljnem razvoju i afirmaciji.

Spoj posla i užitka - Kongresni program 8. Dana hrvatske nautike pod pokroviteljstvom Hrvatske gospodarske komore bit će najveći i najznačajniji do sada, dok će Croatia Charter Expo ponuditi čarter agencijama više od 3000 jahti za najam.

Gastronomija - Pored brojnih opcija hrane i pića, popularni Festival izvornosti ponudit će odabrani izbor najboljih domaćih proizvoda za kupnju kako bi se doprinijelo iskustvu Boat Showa.

Dodaje se on-line prodaja ulaznica - Kako bi se izbjeglo dugo čekanje na kupnju ulaznica, uveo se novi elektronički sustav prodaje ulaznica koji posjetiteljima omogućuje kupnju ulaznica on-line.

Biograd Boat Show doživljaj - Biograd Boat Show jedan je od najdinamičnijih i najživljih sajmova na svijetu, s bogatim kalendarom događanja koji privlači brojne međunarodne posjetitelje. Za uspjeh sajma zaslužna je jedinstvena formula koju je osmislio organizator Ilirija d.d. koji je svoju impresivnu Marinu Kornati, hotele Ilirija Resorta, ugostiteljske objekte i zabavne sadržaje spojio u atraktivan paket “Boat Show Doživljaj”. Kad sunce zađe, izlaganje prestaje i zabava počinje uz legendarni zabavni program na licu mjesta koji se prelijeva u središte grada. U kombinaciji s intimnim i spektakularnim okruženjem Biograda, ovaj događaj pruža doista jedinstveno „boat show“ iskustvo.