Biolog Petar iz Zagreba 'Joker' napustio praznih džepova

Natjecatelj iz Zagreba, Petar Žutinić, biolog po struci koji radi kao docent na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta kući iz 'Jokera' ide praznih džepova. Najviša razina koju je u kvizu dosegnuo bio je prag s 1.000 eura, a na posljednjem pitanju imao je 100 eura. Vena amoris – vena ljubavi, staro je vjerovanje o žili koja spaja sa srcem, koji dio tijela? A) jezik B) mozak C) maternicu D) prst glasilo je posljednje pitanje na koje je Petar odgovorio netočno, pa je izgubio 100 eura i kviz napustio s 0 eura. Petar je zaključao odgovor C), a točan odgovor krio se iza D) prst.

Foto: Nova TV

Pitanje koje se naizgled doima jednostavno, Petru je stvorilo sitne probleme. Koliko je godina trajao Stogodišnji rat? A) 100 godina B) 113 godina C) 116 godina D) 101 godinu glasilo je pitanje na koje je Petar najprije iskoristio dva jokera, a potom ponudio netočan odgovor. Točan odgovor bio je C) 116 godina.

Foto: Nova TV

Lagane muke zadalo mu je i pitanje Koje ime i prezime dijele poznati domaći stand up komičar i trenutno najbolji hrvatski šahist? A) Zdenko Kožul B) Leon Livaić C) Mladen Palac D) Ivan Šarić. Petar je najprije iskoristio joker, a zatim zaključao točan odgovor – D) Ivan Šarić.

Foto: Nova TV

Pitanje Kad za neku osobu kažemo da je eruktirala, ustvari smo rekli da je napravila – što? A) pustila vjetar B) plakala C) oznojila se D) podrignula, ga je nasmijalo, priznavši kako ne zna točan odgovor. Najprije je iskoristio joker, a potom zaključao odgovor D) podrignula, što je i bio točan odgovor.

Foto: Nova TV

Superjoker, odnosno pomoć prijatelja Mladena Starčevića koristio je na pitanju Opskurni film 'The Cure for Insomnia' snimljen 1987. godine smatra se najdužim filmom na svijetu jer traje… koliko? A) 11 sati B) 34 sata C) 50 sati D) 87 sati. Petar se konzultirao s pratnjom i zaključao odgovor D) 87 sati što je i bio točan odgovor.

Foto: Nova TV