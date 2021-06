Glumica Britt Ekland (78), poznata po ulozi Bondove djevojke u filmu 'Čovjek sa zlatnim pištoljem' iz 1974. godine, izjavila je kako žali zbog estetske operacije i tvrdi kako joj kirurg 'unakazio lice'.

- Mislim da mi je ta operacija unakazila lice. Svi imaju pravo na izbor, ja sam se na operacije odlučila u mojim 50-ima i nikad ih više ne bih razmatrala. Ne želim izgledati nimalo drugačije - priznala je glumica.

Britt se 90-ih odlučila na estetsku operaciju. U to vrijeme se koristio eksperimentalni kolagen Articol za povećavanje usana, a danas se smatra jako riskantnim za upotrebu te je zabranjen u nekoliko država. Glumica sada u 78. godini prihvaća starenje.

- Osjećam se sjajno, bolje nego ikad prije. Starenje se događa svakome. Besmisleno se žaliti na to i htjeti se mijenjati. Svi idemo u istom smjeru i ništa ne možemo poduzeti oko toga. Na tom putovanju bitno je samo paziti na sebe - dodala je Ekland.

Nakon što joj je pariški liječnik ubrizgao Articol, Britt je idućih 20 godina morala ići na 'ekstremno bolne' injekcije kortikosteroida u nadi da će ga oni otopiti. Glumica tvrdi kako su joj plastične operacije 'uništile prirodnu ljepotu' te ih je naziva 'najvećom pogreškom u životu'.

- Kada sada gledam fotografije iz tog perioda prije operacija, izgledala sam jako dobro. Sada to vidim, no tada to nisam primjećivala - priznala je Britt.

Britt je prije 13 godina komentirala lice Oscarovke Nicole Kidman (53) koja je priznala korištenje botoksa.

- Sjećam se da sam je gledala u filmu 'Cold Mountain' i shvatila sam da koristi botoks. Lice joj nije pokazivalo nikakvu emociju, bila je kao lutka. Zašto bi bilo tko, posebice glumica, to željela - izjavila je tada Britt.