Bivša članica hit grupe otkrila: 'Bile smo iscrpljene, a nismo smjele stati jer bi nas tužili...'

Jedna od članica popularne grupe Atomic Kitten, tijekom uspješne karijere, kaže, nije se osjećala potpunom već 'izmorenom do kostiju', piše Mirror. Natasha Hamilton (41) priznala je kako se nekada toliko osjećala iscrpljenom da je čak morao i liječnik intervenirati. Grupa je nastala 1999. godine, a poznata je po brojnim hitovima poput 'Whole Again' i 'The Tide is high'.

- Najteža stvar kod Atomic Kittena? Bile smo iscrpljene, što bi se reklo - do kostiju, nismo više imale što dati. Zato se toliko bendova i raspalo - taj pritisak je bio preintenzivan. Na kraju mi je liječnik rekao da mi treba 12 mjeseci pauze, da sam mentalno i fizički iscrpljena. Imala sam postporođajnu depresiju i trebalo mi je vremena da se izliječim - priznala je pjevačica za Mirror.

24sata | Foto: 24sata

Iako joj je liječnik dao mogućnost odmora i pauze, Natasha je morala nastaviti nastupati kako se ne bi morala suočiti s pravnim postupcima. Dodala je da tih dana nitko iz grupe 'nije mario za mentalno zdravlje'.

- Njihov odgovor je bio - mora odraditi ovaj nastup ili će je tužiti. Prije 20 godina mentalno zdravlje nikome nije bilo prioritet. Nikoga nije bilo briga za to - objasnila je te dodala kako ne bi voljela ponovno proživjeti te godine te da je sretna tu gdje je sada.

Natasha je nastupala zajedno s kolegicama Kerry Katonom i Liz McClarnon, a Kerry je napustila grupu 2001. te ju je zamijenila Jenny Frost. Bend se raspao 2006. godine, a originalna postava se vratila 2012. godine kao dio ITV2-ovog ‘The Big Reuniona‘.

London: Poznati dolaze na LGTB dodjelu nagrada | Foto: Vivienne Vincent/Landmark Media.

Inače, Natasha je u braku za Charlesa Gayja i imaju petero djece iz prethodnih veza. Pjevačica je izgradila karijeru u glazbenom kazalištu i na televiziji, a objavila je i svoj debitanski solo singl ‘Edge of Us‘.