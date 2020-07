Bivša članica klana: 'Nisu sve Kanyeove riječi krive, pripazite'

<p>Reperica<strong> Blac Chyna</strong> (32) podržala je <strong>Kanyea Westa</strong> (43) i smatra da se za njega ne treba govoriti da je lud zbog svega što je rekao i objavio na društvenim mrežama. Neki su možda pomislili zašto bi uopće relevantno bilo Chynino mišljenje, ali tu su se grdno prevarili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandal u obitelji Kardashian/West</strong></p><p>Oni koji tek ovlaš pogledaju detalje o obitelji Kardashian znaju da je i Chyna bila dio njih. A i zauvijek će biti jer je jedinom sinu u klanu Kardashian, <strong>Robu</strong> (33), rodila dijete, djevojčicu <strong>Dream</strong> (3).</p><p>Ustrajala je stoga u tome da se reperu pruži sva potrebna pomoć, a ne da ga se proziva po medijima. Preko odvjetnice <strong>Lynne Ciani</strong>, Chyna je poručila kako želi da 'ujak njene kćeri dobije potrebnu pomoć'. Poduprla je Westove riječi i mišljenja o majki <strong>Kris Jenner</strong> (64). </p><p>- Ne bih htjela da se sve Kanyeove riječi upućene Kris okarakteriziraju kao lude kao što bi neki drugi to voljeli napraviti i to rade - rekla je i zaključila kako se neke stvari o Kris ne trebaju uzimati olako već da se to treba i ispitati jer je dio zasigurno istina. </p><p>Chyna se mjesecima svađala s Robom, znala je poprilično grubo reagirati u nekim situacijama, a na kraju se par razišao. Dok su još bili zajedno, počeli su snimati show Rob & Chyna po uzoru na slavnu obitelj. Htjeli su svojim gledateljima dati uvid u sve što im se događa u životu, ali u tome nisu uspjeli. Ne zna se je li se radilo o manjku popularnosti ili su u svemu prste imale sestre, koje je nisu voljele, govorila bi reperica, ali činjenica je da je show prestao s emitiranjem. </p><p>Podsjetimo, Kanye je ovih dana imao predsjednički skup u Americi jer se kandidirao za američkog predsjednika, a na njemu je rekao kako je Kim htjela pobaciti njihovo najstarije dijete, ali i kako majka Kris stalno naređuje i da se ponaša poput vrhovnog vođe Sjeverne Koreje, <strong>Kim Jong-una</strong> (36). </p>