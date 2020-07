Cijeli skandal u obitelji Kardashian, Jenner i West nastao je jer se Kanye kandidirao za predsjednika Amerike i sada ima predizborne skupove. Na prvom takvom skupu, u Ju\u017enoj Karolini, govorio je o tome kako je njegova supruga htjela pobaciti prvo dijete, djevoj\u010dicu North. Nakon toga su uslijedili 'tweetovi'\u00a0u kojima je iznio niz optu\u017ebi protiv slavne obitelji, ali ih je na kraju obrisao.\u00a0

<p><strong>Kim Kardashian West </strong>(39) snimala je nove epizode reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' nedugo nakon što se njezin suprug <strong>Kanye West</strong> (43) 'pojadao' svojim pratiteljima na Twitteru. Osim što je pričao o tome kako se želi rastati od starlete, dotaknuo se i teme svoje bolesti. Kanye ima bipolarni poremećaj, a spočitao je Kim da se ne čini ništa kako bi mu pomogla. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandal u obitelji Kardashian West</strong></p><p>Kardashianka na setu u Malibuu nije bila sama, društvo joj je pravila sestra <strong>Khloe</strong> (36) i njezin bivši dečko <strong>Tristan Thompson </strong>(29). Starleta je u srijedu istaknula kako je njezina obitelj bespomoćna u borbi s Kanyeovom bolešću. Repera su istog dana vidjeli kako s prijateljima odlazi u dućan. </p><p>Cijeli skandal u obitelji Kardashian, Jenner i West nastao je jer se Kanye kandidirao za predsjednika Amerike i sada ima predizborne skupove. Na prvom takvom skupu, u Južnoj Karolini, govorio je o tome kako je njegova supruga htjela pobaciti prvo dijete, djevojčicu North. Nakon toga su uslijedili 'tweetovi' u kojima je iznio niz optužbi protiv slavne obitelji, ali ih je na kraju obrisao. </p><p>Izvor je za strane medije rekao kako je u četvrtak Kim izjavila kako ne želi da se u obiteljskom reality showu zabilježi bilo kakva scena o reperovu stanju. Zabranila je i da se snimaju njena djeca dok se situacija ne smiri jer ne želi da to onda kasnije moraju gledati. </p><p>Slavna obitelj je u panici, pričaju dobro upućeni jer kasne sa snimanjem zbog toga što ih je u tome zaustavila pandemija korona virusa. Iako se Kim oglasila oko cijelog slučaja, nije spominjala rastavu braka. Međutim, o tome navodno informaciju više imaju ljudi bliski paru koji tvrde kako su supružnici već razgovarali o tome kako da se udalje jedno od drugog na što lakši način, a da ostanu bliski zbog djece. </p><p>Par je u braku od 2014., a imaju četvero djece; djevojčicu <strong>North</strong> (7) i sina <strong>Sainta</strong> (4) rodila je Kim, a kćer <strong>Chicago</strong> (2) i dječaka <strong>Psalma</strong> (1) surogat majka. </p><p> </p><p><strong>Sve o skandalu u obitelji Kardashian pratite na portalu <a href="https://www.24sata.hr/uspon-i-pad-klana" target="_blank">24sata.hr</a>.</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>