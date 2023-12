Bivša cura Matthewa Perryja: 'Liječnike koji su radili s njime treba ispitati. Nije on bio čist...'

Matthew Perry preminuo je prošli mjesec u dobi od 54 godine zbog posljedica konzumiranja ketamina i utapanja.

Bio je podvrgnut terapiji infuzijom ketamina za depresiju i tjeskobu 10 dana prije svoje smrti. Međutim, ketamin u tijelu ostaje samo tri do četiri sata.

Otkako je stigao obdukcijski nalaz, nekoliko glumčevih prijatelja oglasilo se po pitanju njegove smrti i života u posljednjim danima.

'Liječnike Matthewa Perryja treba ispitati'

Perryjeva bivša djevojka, Kayti Edwards, kaže da je teško nabaviti ketamin na ulici, no da liječnik to može lako.

- Prilično sam sigurna da bi se u Matthewovom mozgu infuzije ketamina kod liječnika računale kao da je još uvijek trijezan. U njegovom mozgu to nije isto što i otići na ulicu kupiti crack ili heroin. Zbog toga se vjerojatno vratio drogiranju. Mislim da bi liječnike koji su radili s Matthewom trebalo ispitati. Vrlo je teško nabaviti ketamin na ulici, ali liječnik to može lako - zaključila je 47-godišnja bivša manekenka za The Sun.

Kayti i Matthew izlazili su 2006., bila je njegova asistentica 2011. kada je bio na vrhuncu svoje ovisnosti. Bivši par ostao je dugi niz godina u prijateljskim odnosima.

'Ne vjerujem da je bio čist'

Kayti sumnja da je glumac bio ovisan prije svoje smrti. Kao razloge navodi njegovo često objavljivanje na društvenim mrežama što je za njega bilo vrlo neuobičajeno. U svojim posljednjim objavama na Instagramu u opisu fotografija potpisivao bi se kao 'Mattman'. Kayti govori da je koristio alter ego temeljen na Batmanu kada bi bio napušen.

Također, kada bi konzumirao drogu, volio je biti sam u vodi, govori Kayti.

Njegova posljednja objava prikazuje glumca u jacuzziju, gdje je pronađen mrtav 28. listopada.

Kayti je razgovarala s Perryjem posljednji put prošle godine nakon izlaska njegovih memoara 'Friends, Lovers And The Big Terrible Thing'.

- Nisam bila iznenađena kada je izašlo izvješće medicinskog istražitelja. Nisam bila tamo pa ne znam što se točno dogodilo, ali poznajem Matthewa kao osobu i prijatelja i znam obrasce koji su doveli do ovoga. Nije izgledao dobro u svojim posljednjim tjednima života - tvrdi ona.

Glumčeva autopsija detaljno je opisala kako ga je njegov asistent pronašao kako pluta licem prema dolje u vodi nakon što se vratio kući nakon obavljanja poslova. Asistent je uronio u hidromasažnu kadu i odvukao Matthewovo tijelo do stepenica, a zatim pozvao hitnu. Osoblje hitne pomoći izvukli su Matthewa iz vode na obližnju travu, gdje je proglašen mrtvim.