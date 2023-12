'Matthew Perry je lagao svima da je čist. Nikada to nije bio...'

Glumac Matthew Perry preminuo je prošli mjesec u dobi od 54 godine, a sada ne prestaju izlaziti novi detalji o njegovim posljednjim mjesecima života.

U svojim memoarima iz 2022. 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' napisao je da je konačno pobijedio ovisnost. Međutim, njegov blizak prijatelj govori drugačije.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o uzroku smrti Perryja

Pokretanje videa ... liječnik o perryjevoj smrti | Video: 24sata/REUTERS

'Matthew Perry je lagao svima da je čist'

- Lagao je svima da je čist. Nikada nije bio. To je jako tužno. Znate, najveća laž koju je rekao vjerojatno je bila samom sebi. Mogao je biti poprilično manipulativna osoba kada je u pitanju njegova borba protiv ovisnosti, ali to je bila užasno teška bitka i borio se svaki dan do kraja - govori izvor koji nije želio biti imenovan za Daily Mail.

Obdukcijski nalaz otkrio je da je glumac umro od akutnih učinaka ketamina i utapanja. Pronađen je licem prema dolje u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu u 16.17 sati 28. listopada.

Patolog je izvijestio da je primao terapiju infuzijom ketamina kao lijek za depresiju. Međutim, posljednji tretman imao je 10 dana prije nego što je umro, a ketamin se u tijelu zadržava samo tri do četiri sata.

Foto: Supplied by LMK / IPA

- Uz visoke razine ketamina pronađene u njegovim postmortalnim uzorcima krvi, glavni smrtonosni učinci bili bi i od kardiovaskularne pretjerane stimulacije i od respiratorne depresije - zaključio je medicinski istražitelj Raffi Djabourian.

Reporterka Athenna Crosby ručala je s njim dan prije nego što je umro i rekla je da je bio toliko predan tome da ostane trijezan da je odbio držati vinsku kartu.

Godinu dana prije smrti, Perry je objavio svoje memoare o kojima je detaljno progovorio o borbi protiv ovisnosti. Napisao je da je potrošio 9 milijuna dolara pokušavajući se otrijezniti, otišao na 6000 sastanaka za anonimne alkoholičare, 15 puta na rehabilitaciju i 65 puta na detoksikaciju.

Rekao je da je pobijedio ovisnost 2021. godine i da vodi zdraviji način života.

U memoarima je opisao da mu je tijekom ovisnosti pomogla osobna asistentica koju je smatrao svojom stijenom i najboljom prijateljicom.

'Davao sam 3000 dolara za tablete'

Morgan Moses (37), koja se u knjizi spominje pod pseudonimom Erin, prvi put je upoznala glumca kada je primljen na odvikavanje u kojem je ona radila.

U svojim memoarima je napisao da su mu, nakon što mu je debelo crijevo eksplodiralo 2018. godine, prepisani opijati koje je smatrao nedostatnima da se nosi s bolovima.

Foto: PHIL McCARTEN/REUTERS

To ga je potaknulo da se obrati uličnim dilerima kako bi ga opskrbili potencijalno smrtonosnim OxyContinom.

- Ulične pilule koštale su oko 75 dolara po tableti, tako da sam čovjeku davao po 3000 dolara odjednom, mnogo puta tjedno - napisao je.

Glumčev sprovod održao se u Memorijalnom parku Forest Lawn u Hollywood Hillsu među kojima su bili i njegovi kolege iz serije 'Prijatelji' Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courtney Cox i David Schwimmer.