Bivša dance zvijezda Ella: Konj me je zamalo koštao života...

Pjevačica koju pamte sve generacije po hitu iz 90-tih 'Iza ponoći ja bit ću tu' Marinela Jantoš Ella (47) danas radi što stigne jer kaže da na žalost od glazbe više ne može živjeti. Zatekli smo je na istarskom Ranchu Barba Tone u Manjadvorcima nedaleko od Pule gdje je došla s prijateljima iz Požege i kćeri.

Foto: Privatni album OVAJ KONJ NE GRIZE Zbog kćeri je posjetila istarski ranč jer je njihov konj Wolf nagrađivaniji od obitelji Kostelić

Nije ju teško bilo prepoznati jer i dalje ima zavidnu liniju, a svojom energijom plijeni pažnju. Pitali smo je otkad gaji ljubav prema konjima pa nam je ekskluzivno ispričala kako ju je prije 12 godina konj umalo koštao života.

Foto: YouTube screenshot Nekad je bilo puno bendova, a danas nastupaju dj-evi i cd playeri. samo se gleda zarada, kaže Ella koju ne privlači današnja glazba

- Na jednom ranču na moru tražili su žene da rade s konjima. Javila sam se, no nisu me bili primili jer nisam imala iskustva. Zatim sam otišla volontirati za jednu udrugu koja pomaže djeci s posebnim potrebama. Treći dan volontiranja konj me ugrizao za glavu, točnije desnu stranu vilice. Rana se inficirala i gnojila i nije bilo nimalo bezazleno. Skoro sam umrla od infekcije. Za dva centimetra mi je promašio živac. Dolazili su me gledati u bolnicu kao čudo, kao da konj nikad nikoga nije ugrizao - priča nasmijano Ella.

Foto: PIXSELL

Pitali smo da li i sada ima strah od konja no kaže da se ne može bojati životinje koje njezina kćer obožava.

- Moja kći je moja životna ljubav. Za nju sve radim pa tako smo čule za ovaj ranč i riđana Wolfa koji je kažu osvojio više medalja u trkama izdržljivosti nego Janica Kostelić te smo ga došle vidjeti - kaže Ella koja ga je na kraju i zajahala. Glazba joj je, od kada ima kćer druga ljubav, no sve manje se njome bavi.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

- Nema me na sceni jer nemam novih pjesama i nemam što ponuditi, no voljela bih snimiti cd starogradske glazbe - otkriva nam jedan od planova. U Istri odmara u Peruškima.

- Bez struje i bez vode smo no uživamo na ljetovanju kod prijatelja - kaže Ella. Nekad je žarila i palila no smatra da se zbog digitalizacije i globalizacije i glazbeni svijet nepovratno promijenio.

Foto: Dino Avdić

- Digitalizacija i globalizacija naveliko mijenjanju naše glazbene navike. Nekad je bilo puno bendova koji su svirali na puno mjesta, a danas više od pola mjesta sviraju DJ-i ili CD pleyeri. Mislim da je cijeli svijet pokušava napraviti zabavu i ne postoji više glazbenici, individue koji imaju nešto za reći već postoji glazbena industrija u kojoj svi plešu po shemi zabave i zarade - smatra Ella. Dodaje kako ne prati nikoga pa joj nitko od novih mladih zvijezda nije 'zapeo za uho'.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Ako slučajno u prolazu čujem dobar glas pitam tko je to, a i ako je netko katastrofalan isto tako. No ne pratim ništa i nikoga - kaže te je vrlo diplomatična kad su konkretna imena u pitanju. Ne želi nikoga izdvajati ni u kojem kontekstu.

Foto: Narodni radio

- Jedino se čudim kako se malo ulaže u stare pjevače koji imaji staru publiku - zaključila je.