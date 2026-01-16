U svijetu u kojem se mladost kupuje na rate, a lice mijenja češće nego frizura, Suzana Mančić ne želi nestati iza 'popravaka'. Napravila je ono što je smatrala nužnim
Bivša loto djevojka otkrila koje je estetske zahvate napravila
Nisam dirala usne, nisam dirala jagodice, tako da se nadam da ličim na sebe, Često žene pretjeraju s tim zahvatima. Meni to nije prioritet, moje lice je moj zaštitni znak i je moram ličiti na sebe, otkrila je bivša loto djevojka Suzana Mančić (69) za In magazin.
U svijetu u kojem se mladost kupuje na rate, a lice mijenja češće nego frizura, Suzana ne želi nestati iza 'popravaka'. Napravila je ono što je smatrala nužnim, zatezanje donjeg dijela lica i vrata, ali je jasno povukla granicu. Ne želi novo lice, želi svoje, samo urednije godine.
Kad se ovih dana pojavila u Zagrebu, u jednostavnoj bijeloj kombinaciji, ponovno je potvrdila ono što je prati cijeli život. Stil se ne kupuje, on se nosi. Danas se, kaže, oslanja samo na kćeri.
- Više nema tko da me savjetuje osim mojih kćerki, one imaju dobar ukus ali ja otvorim ormar i sve ispadne iz ormara i onda kažem, valjda se od svega ovog mora naći nešto - rekla je Mančić.
I u 70. godini pazi na izgled, ali bez iluzije da vrijeme stoji. Linija se, priznaje, mijenjala kroz desetljeća. Dvadesete, tridesete, četrdesete, trudnoće, menopauza... Sve to ostavi trag.
- Problem je što ja volim jesti, a volim i popiti, nemojte se ljutiti, ja to iskreno kažem i to se sve negdje slaže. Svaka dekada donese neke promjene, neke kilograme, onda mi žene dobijemo na gabaritu kad smo trudne, kad rađamo, kad prolazimo kroz menopauzu - ispričala je.
A kad vaga pokaže previše, nema sredine.
- Ja nisam karakter koji može da se unormali i balansira ishranu tako da ja jedem, jedem, a onda kažem e sad je kraj, e sad ćeš Mančićka da umreš od gladi - rekla je bivša loto djevojka u svome stilu.
Život na relaciji Srbija - Grčka, gdje od 2019. živi sa suprugom, grčkim bankarom, Simeonom Ocomokosom, dodatno testira disciplinu.
- Grci jedu, stalno se ide po restoranima, piju se vrhnuska vina i ja se uvijek s tog ljetovanja vratim s 5 kg viška - priznala je Mančić.
Nekad su je smatrali jednom od najatraktivnijih žena u Jugoslaviji, a ona je, kad je izgled u pitanju, uvijek bila prilično samokritična.
- Od 45. do 55. ili do 60. to je bio neki vrhunac moje ženstvenosti, intelekta, svega. Sve prije toga su godine u kojima žene grade karijeru, rade, traže muža jednog, drugog, trećeg, da rodiš djecu, da se udaš i kad sam sve to završila i kad sam se razvela rekla sam svijet je moj - zaključila je Suzana Mančić.
