Bivša loto djevojka otkrila koje je estetske zahvate napravila

Nisam dirala usne, nisam dirala jagodice, tako da se nadam da ličim na sebe, Često žene pretjeraju s tim zahvatima. Meni to nije prioritet, moje lice je moj zaštitni znak i je moram ličiti na sebe, otkrila je bivša loto djevojka Suzana Mančić (69) za In magazin.

U svijetu u kojem se mladost kupuje na rate, a lice mijenja češće nego frizura, Suzana ne želi nestati iza 'popravaka'. Napravila je ono što je smatrala nužnim, zatezanje donjeg dijela lica i vrata, ali je jasno povukla granicu. Ne želi novo lice, želi svoje, samo urednije godine.

Zagreb: Na Velesajmu održan event Timeless beauty | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Kad se ovih dana pojavila u Zagrebu, u jednostavnoj bijeloj kombinaciji, ponovno je potvrdila ono što je prati cijeli život. Stil se ne kupuje, on se nosi. Danas se, kaže, oslanja samo na kćeri.

- Više nema tko da me savjetuje osim mojih kćerki, one imaju dobar ukus ali ja otvorim ormar i sve ispadne iz ormara i onda kažem, valjda se od svega ovog mora naći nešto - rekla je Mančić.

Foto: Instagram/Suzana Mančić

I u 70. godini pazi na izgled, ali bez iluzije da vrijeme stoji. Linija se, priznaje, mijenjala kroz desetljeća. Dvadesete, tridesete, četrdesete, trudnoće, menopauza... Sve to ostavi trag.

- Problem je što ja volim jesti, a volim i popiti, nemojte se ljutiti, ja to iskreno kažem i to se sve negdje slaže. Svaka dekada donese neke promjene, neke kilograme, onda mi žene dobijemo na gabaritu kad smo trudne, kad rađamo, kad prolazimo kroz menopauzu - ispričala je.

Foto: Suzana Mančić/Instagram

A kad vaga pokaže previše, nema sredine.

- Ja nisam karakter koji može da se unormali i balansira ishranu tako da ja jedem, jedem, a onda kažem e sad je kraj, e sad ćeš Mančićka da umreš od gladi - rekla je bivša loto djevojka u svome stilu.

Život na relaciji Srbija - Grčka, gdje od 2019. živi sa suprugom, grčkim bankarom, Simeonom Ocomokosom, dodatno testira disciplinu.

- Grci jedu, stalno se ide po restoranima, piju se vrhnuska vina i ja se uvijek s tog ljetovanja vratim s 5 kg viška - priznala je Mančić.

Zagreb: Suzana Mančić na dodjeli nagrade Timeless Beauty | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nekad su je smatrali jednom od najatraktivnijih žena u Jugoslaviji, a ona je, kad je izgled u pitanju, uvijek bila prilično samokritična.

- Od 45. do 55. ili do 60. to je bio neki vrhunac moje ženstvenosti, intelekta, svega. Sve prije toga su godine u kojima žene grade karijeru, rade, traže muža jednog, drugog, trećeg, da rodiš djecu, da se udaš i kad sam sve to završila i kad sam se razvela rekla sam svijet je moj - zaključila je Suzana Mančić.

Foto: Instagram/