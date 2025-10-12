Suzana Mančić o kćeri Teodori i novopečenom zetu, brigadnom generalu: 'Paa, solidan je...'

Suzana Mančić iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, bivša loto djevojka za srpski Magazin IN, pred voditeljicom Sanjom Marinković progovorila je o svojoj kćeri Teodori Kunić. Usto, dotaknula se i zeta, Miroslava Talijana, novopečenog Teodorinog supruga kojeg je opisala kao solidnu osobu.

Foto: antonio ahel

- Upoznala sam zeta prije godinu dana i ostavio je na mene jako solidan dojam. Moj otac je uvijek govorio ako kupuješ namještaj, mora biti solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procijenila kao jednog solidnog čovjeka - rekla je Mančić.

Što se tiče cijele svadbe, Teodora je htjela intimnu ceremoniju na vanjskom prostoru, no vrijeme je ipak poremetilo prvotnu želju. Tako je u fokus došao rezervni plan u prelijepom ambijentu na Fruškoj gori.

Inače, Miroslav je brigadni general vojske. Što se tiče razlike u godinama između njega i Suzane, ona je poprilična, odnosno Miroslav je stariji 23 godine. Također, prije Teodore bio je i u braku s kćeri umirovljenog generala Nebojše Pavkovića.

Foto: Antonio Ahel