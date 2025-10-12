Obavijesti

NIJE BAŠ ZADOVOLJNA?

Suzana Mančić o kćeri Teodori i novopečenom zetu, brigadnom generalu: 'Paa, solidan je...'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Instagram/Suzana Mančić

Inače, razlika u godinama između Teodore i Miroslava je čak 23 godine. Usto, Suzanin novopečeni zet već od ranije ima jedan propali brak

Suzana Mančić iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, bivša loto djevojka za srpski Magazin IN, pred voditeljicom Sanjom Marinković progovorila je o svojoj kćeri Teodori Kunić. Usto, dotaknula se i zeta, Miroslava Talijana, novopečenog Teodorinog supruga kojeg je opisala kao solidnu osobu. 

Beograd: Suzana Mančić na modnoj reviji
Foto: antonio ahel

- Upoznala sam zeta prije godinu dana i ostavio je na mene jako solidan dojam. Moj otac je uvijek govorio ako kupuješ namještaj, mora biti solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procijenila kao jednog solidnog čovjeka - rekla je Mančić. 

Što se tiče cijele svadbe, Teodora je htjela intimnu ceremoniju na vanjskom prostoru, no vrijeme je ipak poremetilo prvotnu želju. Tako je u fokus došao rezervni plan u prelijepom ambijentu na Fruškoj gori. 

Inače, Miroslav je brigadni general vojske. Što se tiče razlike u godinama između njega i Suzane, ona je poprilična, odnosno Miroslav je stariji 23 godine. Također, prije Teodore bio je i u braku s kćeri umirovljenog generala Nebojše Pavkovića.

Beograd: Stefanović Auto d.o.o. organizirao gala proslavu povodom 40 godina rada
Foto: Antonio Ahel

