Bivša supermanekenka i glumica Christie Brinkley (67) više neće pozirati za Sports Illustrated no, zbog toga ne odustaje od bikinija.

Naime, Brinkley je za Fox News govorila o svojim fotkama u bikiniju koje vrlo često završe u medijima i na društvenim mrežama.

- Objavljujem te fotografije jer mi se žene javljaju i zahvaljuju mi jer kažu da sam promijenila način na koji ljudi razmišljaju o brojevima - rekla je bivša glumica koja ispod svojih fotki skupi tisuće komplimenata od strane fanova.

Drago joj je, kaže, što se pomalo mijenja način razmišljanja o brojevima koji su nekad nešto predstavljali.

- Svi su različiti, svi su jedinstveni - smatra Brinkley i dodaje:

- No to je kao da gimnastičarki kažete da ne može raditi salto nakon određene dobi. To nema smisla. Ako imate sjajne noge, pokažite ih... Nemojte da vas te brojke kontroliraju.

Majka troje djece kaže kako je zahvalna što 'može zakopčati hlače', a otkrila je i da ne staje na vagu, već da joj 'hlače istine' otkrivaju kakvom je stanju.

Fanovi na društvenim mrežama, zbog izgleda na objavama, često ne vjeruju da ova ljepotica ima 67 godina.