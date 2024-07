Bivša Miss Amerike (61): 'Neću više koristiti botoks i filere...'

Ne radim filere, ne radim više ni botoks. Želim sličiti na sebe. Želim da ljudi znaju što je ovo lice preživjelo. To je danas moje stajalište, sa 61 godinom, poručila je glumica, pjevačica i bivša miss Amerike Vanessa Williams za magazin People.

Priznala je da je ranije išla na botoks, ali da nikad nije radila facelifting. Glumici je veliki porok sunčanje od kojeg dobiva bore.

- Da, imam bora, ali to je zato što predugo sjedim na suncu. Ali ja volim sunce, dovraga. Ako se to vidi na mojem dekolteu, žao mi je. Prihvaćam svoje godine - rekla je.

Williams je bila prva Afroamerikanka izabrana za Miss Amerike 1983., ali je pod pritiskom morala vratiti titulu pošto je časopis Penthouse objavio njezine obnažene fotografije iako za to nije imao dopuštenje.

Imala je globalni glazbeni hit 1992. s baladom ''Save the Best for Last'', a njezina izvedba pjesme ''Colors of the Wind'' iz Disneyjeva crtića Pocahontas donijela joj je Zlatni globus, Grammy i Oscar za najbolju pjesmu u filmu. U seriji 'Kućanice' glumila je Renee Perry.