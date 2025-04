Ava Karabatić uznemirila je sve objavama pa otkrila: Majka me pretukla, trpim to već 22 godine

Ava Karabatić, poznata hrvatska javna osoba, ponovno je privukla veliku pažnju javnosti i izazvala zabrinutost svojih pratitelja nakon što se na njezinom Facebook profilu pojavila uznemirujuća objava.

Foto: Instagram / PROMO

Jednostavna riječ 'zbogom' i citat 'Postoje čiste duše koje ovaj svijet nije zaslužio' potaknuli su val komentara i poruka podrške, a mnogi su strahovali da se Ava nalazi u ozbiljnoj emocionalnoj krizi. Ava je objave obrisala, a kasnije se osvrnula na iste.

Nakon što su se društvene mreže usijale od zabrinutih komentara, Ava se oglasila u medijima i jasno istaknula da sporna objava nije njezino djelo, već ju je napisao administrator njezine stranice.

- Nikada ne bih digla ruku na sebe, nemam crne misli. Veliki sam vjernik i tako nešto mi ne bi palo na pamet - izjavila je za srpske medije, naglašavajući da, unatoč teškom razdoblju, ne razmišlja o samoozljeđivanju niti ima suicidalne misli.

Ava je otvoreno progovorila o dugogodišnjem nasilju koje trpi od svoje majke, navodeći kako je to trajalo čak 22 godine. Fizičko i psihičko zlostavljanje, koje je kulminiralo posljednjih mjeseci, dovelo ju je do odluke da prekine sve toksične odnose.

Zadar: Ava Karabatić u pratnji oca Ivice dolazi na suđenje zbog ucjenjivanja profesora | Foto: Dino Stanin/PixSell

- Uzela sam svoje stvari i došla u Beograd. Sve mi se skupilo, i došlo je vrijeme da prekinem toksične odnose - priznala je Ava, ističući kako joj je sada otac velika podrška u ovom teškom periodu.

Pokušaji pomirenja i pomoći majci, kako tvrdi, bili su bezuspješni.

- Ona godinama koristi moju i očevu dobrotu. Otkako sam izašla iz klinike za odvikavanje, svijet gledam drugačije. Trudila sam se pomoći joj, ali uzalud. Ponovno me je napala. Ljetos me je isto pretukla. Ne želim to trpjeti - ispričala je.

Unatoč svemu, Ava je odlučna u namjeri da započne novi život, daleko od destruktivnog utjecaja prošlih odnosa.

Foto: Privatni album/canva

- Treba mi podrška i pomoć, zato je tata uz mene. Krenula sam drugim putem i neću dozvoliti da me neko opet povuče unatrag - poručila je.

Otvoreno dijeljenje vlastitih trauma i odluka za novi početak, Ava vidi i kao način da inspirira druge koji se nalaze u sličnim situacijama. Svojom pričom želi ohrabriti sve koji trpe nasilje ili prolaze kroz teške obiteljske odnose da potraže pomoć i naprave korak prema sigurnijem i sretnijem životu.

- Primijetila sam da su mnogi krivo shvatili moju objavu. Kada sam rekla 'zbogom', nisam mislila na oproštaj od života, već na duboki, unutarnji čin otpuštanja svega što me opterećivalo – boli, strahova, sumnji i negativnih energija koje su me godinama tiho gušile. Bio je to moj način da zatvorim jedno teško poglavlje i otvorim prostor za novo, svjetlije razdoblje u kojem biram mir, radost i autentičnost. Kao umjetnica izražavam emocije kroz simboliku i ponekad ono što napišem nosi više značenja. Hvala svima koji su brinuli – ovo nije kraj, ovo je novi početak, a i previše volim sebe da bih nešto napravila - napisala je.