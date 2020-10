Bivša miss u showu: 'Muž me ostavio zbog babe, a imali smo sve. S rastavom su došle i kile'

<p>Nemam problem s muškarcima, puno koketiram, vrtim još i sad, to sam ja, rekla je <strong>Vijoleta Taleski</strong> (48) u prvoj emisiji pete sezone 'Života na vagi', koja je počela u subotu navečer. Kad je stala na vagu, brojka je pokazala 120,9 kilograma. Vrckava Vijoleta i dalje se smijala, zračila samopouzdanjem, rekao bi čovjek po osmijehu. Pa kako se od 55 do 60 kilograma, koliko je imala dok je bila mršava, Zagrepčanka udebljala 65-70 kilograma? Priča bi mogla lako biti radnjom kakvog ljubavnog romana ili filma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Doživjela sam veliko razočaranje kad sam imala 30 godina. S tim bivšim mužem imam kćer, koja sad ima 23 godine. On me ostavio kad sam bila tip-top, otišao je za ‘babom’, sa ženom od 48 godina. Imali smo lijep brak, bili smo zajedno 16 godina. Nakon te rastave kilogrami su se samo počeli gomilati - priča Vijoleta i nastavlja:</p><p>- Sad je problem u meni, počela sam se mrziti. Ne volim se gledati u ogledalo i želim se promijeniti. Ovo je moja bitka samo za mene, sad točno znam što želim. Imala sam puno životnih nedaća, pa mogu i kilograme pobijediti.</p><p>U show ju je prijavila njezina kuma Danijela. Iako se Vijoletina kći isprva bunila, na kraju je bila sretna što će joj mama pokušati vratiti staru kilažu. Uz zdravlje, govori Zagrepčanka, kći, unuk, zet i prijatelji najveća su joj motivacija. Pokušala je smršavjeti sto puta, ali nije imala dovoljno jaki karakter i uvijek bi pronašla glupe razloge zašto prestati. A kako je unuk rastao, tako je njoj počelo sve teže trčati za njim. Brzo se, dodaje, umarala, koljena su je boljela i nije mogla hrpu stvari koje je htjela.</p><p>- Strah me je da ću ostarjeti sama, iako se netko uvijek vrti oko mene. Kad mi se jako netko približi, onda se ja maknem. Valjda mi nije došao još onaj pravi - kroz smijeh nam govori. Najteže će joj se biti odreći pohane hrane, a u njezinu kafiću u Dubravi, koji je sad privremeno zbog showa zatvorila, uvijek se nešto mezilo, čvarci, špek... Kad smršavi, kupit će si malu crnu haljinu. Ona joj je i podsjetnik na slučajne manekenske dane.</p><p>- Bila sam Miss Jaruna, kao i Miss Velike Gorice 1989. Zapravo sam bila Prvi glas, ali u istom danu bio je i izbor za Miss pa su me molili da se prijavim i kraju sam pobijedila - prisjetila se Vijoleta, no ne misli se više prijavljivati ni na kakve izbore ljepote.<br/> - Možda za Miss baka - kaže.</p>