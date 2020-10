Nina Martina i Mario su opet skupa: 'Ovo je naša priča...'

<p>Zagrepčani <strong>Nina Martina Korbar </strong>(27) i <strong>Mario Mandić</strong> (28) upoznali su se 2018. u showu 'Život na vagi'. U kontaktu su od kraja realityja, a odlučili su zajedno pokrenuti i posao. Bivši finalisti tog showa pokrenuli su prvu, kako kažu, 'boutique' sportsku dvoranu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Dugo godina sam htio biti fitness trener, ali me pretilost u tome sprječavala. Izgubio sam volju za tim, isparila mi je ta misao. Zatim sam krenuo u 'Život na vagu', počeo trenirati, pričati s Ninom o svemu. Odlučili smo otvoriti svoju dvoranu. Školovao sam se oko toga, postao fitness trener, dobio certifikate. Imao sam klijente, nije mi se dalo više raditi po razno raznim teretanama. Niti sam htio da se ljudi osjećaju loše po tim teretanama, htio sam imati svoje mjesto gdje ću dovesti klijente da se super osjećaju - rekao je Mario. Dodao je kako su on i Nina Martina htjeli svima ponuditi intimnije ozračje.</p><p>- Tako smo Nina i ja odlučili, 'ajmo otvoriti nešto gdje neće biti osuda - rekao je. </p><p>Nina Martina se nadovezala kako je u najdebljoj fazi težila 150 kila, a Mario 175 kila. </p><p>- Jedna od glavnih vodilja koju smo imali je ponuditi 'intimnije' vježbanje bez šminke, sređivanja... gdje se ljudi mogu znojiti i raditi grimase. Bez da im se netko smije jer probijaju svoje granice i izlaze iz granice komfora. Možemo se poistovjetiti s ljudima. Jako puno trenera nije bilo pretilo pa ne razumiju ljude s viškom kilograma. To je ono što Mario i ja znamo, ovo je naša priča, odlučili smo je isfurati - zaključuje Nina Martina. </p>