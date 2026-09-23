Bivša Miss Universe Jamajke tuži organizatore zbog teške ozljede mozga na natjecanju

Gotovo godinu dana nakon zastrašujućeg pada s pozornice koji joj je promijenio život, bivša Miss Universe Jamajke, doktorica Gabrielle Henry, odlučila je pravdu potražiti na sudu. Podnijela je tužbu protiv Organizacije Miss Universe i njezinih matičnih tvrtki, JKN Legacy Inc. i Legacy Holding Group USA, tvrdeći da su nemar i nesigurni uvjeti doveli do teške ozljede mozga. Tužba je službeno podnesena 21. rujna na Višem sudu u američkoj saveznoj državi Delaware.

Slučaj se temelji na incidentu koji se dogodio 19. studenog prošle godine u Bangkoku tijekom preliminarnog dijela natjecanja u večernjim haljinama. Prema navodima iz tužbe koju prenosi portal PEOPLE, Henry je slijedila strogo uvježbanu koreografiju kad je propala kroz neoznačen i nepokriven otvor na pozornici. Visina ovog iznenadnog pada iznosila je otprilike metar i pol, a otvor u koji je upala sadržavao je rasvjetnu opremu i tvrdi beton.

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Dodatni problem, kako se navodi u dokumentima, predstavljalo je intenzivno osvjetljenje. Jaka scenska svjetla bila su usmjerena izravno prema njoj, što joj je znatno smanjilo vidljivost i spriječilo je da na vrijeme uoči rub platforme. Prema tvrdnjama iz tužbe, i druge natjecateljice ranije su se žalile na uvjete osvjetljenja. Organizatori navodno nisu poduzeli potrebne sigurnosne mjere prije nesreće, ali su kasnije na rub pozornice dodana jaka bijela svjetla kako bi opasni dio bio uočljiviji.

Ozljede koje je mlada žena zadobila bile su izuzetno ozbiljne. Odmah nakon udarca izgubila je svijest, a medicinski izvještaji potvrdili su da je pretrpjela traumatsku ozljedu mozga. Dijagnosticirano joj je akutno subarahnoidalno krvarenje, hemoragijska kontuzija frontalnog režnja te subduralno krvarenje. Zbog težine stanja zadržana je u bolnici u Bangkoku od 19. studenog do 10. prosinca, nakon čega je uslijedila rehabilitacija.

Posljedice ovog događaja protežu se daleko izvan svijeta natjecanja ljepote. Henry je po struci liječnica, oftalmologinja, koja je prije nesreće aktivno gradila svoju medicinsku karijeru. U tužbi stoji da zbog ozljeda nije mogla nastaviti specijalizaciju te i dalje osjeća ozbiljne neurološke i kognitivne simptome. Njezino zdravstveno stanje zahtijeva stalnu skrb. Zbog toga traži naknadu štete vezanu uz troškove liječenja, gubitak sposobnosti zarade te propuštene profesionalne prilike.

Organizacija Miss Universe u javnost je izašla s tvrdnjom da osporava određene aspekte ovih optužbi.

- Organizaciji do danas nije uručena, niti je primila, bilo kakvu tužbu, zahtjev, opomenu ili sudski poziv od gospođice Henry ili bilo koga tko je zastupa. Stoga nismo u mogućnosti komentirati tvrdnje koje nismo vidjeli - stoji u službenoj izjavi Organizacije.

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U istom priopćenju istaknuli su da odgovornost za produkciju natjecanja u Tajlandu, što uključuje odabir prostora, postavljanje pozornice i osiguravanje sigurnosti na samoj lokaciji, leži isključivo na domaćinima i produkcijskim kućama, odnosno na tvrtkama Miss Grand International i Miss Universe Thailand. Tvrde da su intervenirali i podmirili bolničke troškove kad su to lokalni organizatori propustili učiniti, iako za to nisu imali pravnu obvezu. Navode i da su pokrili troškove njezinog liječenja na Jamajci te joj ponudili ulogu ambasadorice dobre volje, na što nisu dobili odgovor.

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