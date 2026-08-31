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EVO KAKO IZGLEDA

FOTO Nikolina Vujčić nova je Miss Universe Srbije 2026

Nikolina Vujčić, medicinska sestra iz Chicaga, nova je predstavnica Srbije na izboru za Miss Universe. Žiri izbora proglasio ju je pobjednicom u konkurenciji od 16 finalistica, a od početka je bila jedna od favoritkinja. Vujičić inače radi na pedijatrijskoj hitnoj službi, a podrijetlom je iz Dragova.
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Beograd: Nikolina Vujčić nova je Miss Universe Serbia 2026
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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