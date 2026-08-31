FOTO Nikolina Vujčić nova je Miss Universe Srbije 2026

Nikolina Vujčić, medicinska sestra iz Chicaga, nova je predstavnica Srbije na izboru za Miss Universe. Žiri izbora proglasio ju je pobjednicom u konkurenciji od 16 finalistica, a od početka je bila jedna od favoritkinja. Vujičić inače radi na pedijatrijskoj hitnoj službi, a podrijetlom je iz Dragova.
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Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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