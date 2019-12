Bivša pjevačica Magazina stala uz predsjedničku kandidatkinju

Ljiljana Nikolovska (55) u Magazinu je pjevala od 1983. do 1989., a već dugo živi u SAD-u, gdje je udana i ima sina. Aktivna je na društvenim mrežama, a često komentira društvene aktualnosti u Hrvatskoj. Tako je Nikolovska svojim prijateljima i pratiteljima na Facebooku savjetovala i za koga da glasaju na nadolazećim predsjedničkim izborima.

- Nekad smo imali federalne referendume za sve i svašta, a dionice su išle radniku. Tko nas je posli pitao za mišljenje o prisvajanju društvene imovine i resursa guzonjinom sinu i kćeri za $1? Jesu li IKOG od Vas pitali smiju li strancima prodati vodu, obalu, patente, postrojenja, tvornice, radnička i humana prava, a kamoli da su vas isplatili za ulog? Sad imate jednu kapitalističku stranku s dva ogranka, koji igraju "dobar i loš pandur" igricu, jer krajnji rezultati su uvijek skoro isti - oni su u Klubu, vi ste na Meniju. I opet propagirate favorizirane parazite, jer ih procjenjujete na račun izgleda i istrošenih parola. A ispred nosa vam je nepotkupljiva kandidatkinja iz RF-a, s ozbiljnom namjerom da to mijenja, koju ni ne vidite? I'm so disappointed, but than again, it's not you, it's me... - zaključila je Ljiljana te tako otkrila kako svoju podršku daje Katarini Peović, kandidatkinji Radničke fronte i Socijalističke radničke partije.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

U komentarima ispod objave povela se ubrzo polemika o političkim opcijama, a kao zajednički zaključak kod većine se nameće potreba za promjenom. Da nije zadovoljna sadašnjom predsjednicom, nekadašnja pjevačica Magazina jasno je pokazala i kad je nedavno otvoreno kritizirala Kolindu Grabar-Kitarović i njezinu izjavu o Željeznoj zavjesi.

- I ja san bila muzičar, proputovala cili svit, isla na ponoćke, vinčanja i pričesti u crkvu, išla na balet, u doktora, zubara, ljetovanja i zimovanja kad god su mi naredili, iza te iste željezne zavjese. Puno san propatila. Kolinda, izdrži još malo, dok te ne prime negdi vani u izlog s puno neonskog svitla - poručila joj je tada Nikolovska.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ljiljana se glazbom više ne bavi aktivno, ali u svom domu u SAD-u ima glazbeni studio pa se katkad vrati staroj ljubavi. Prije dvadesetak godina pokušala se vratiti na hrvatsku estradu, no samostalna karijera nije joj uspjela. Ona je jedina pjevačica Magazina kojoj Huljić nakon odlaska iz benda nije pisao hitove. Naslijedila ju je Danijela Martinović.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

Nikolovska se prije dvije godine osvrnula i na bivšeg šefa. Bivšoj pjevačici Magazina zasmetali su komentari Tončija Huljića u showu 'Nikad nije kasno'. On je rekao da Magazinov hit 'Tri sam ti zime šaptala ime' danas ne pronalazi put do publike. Zbog toga ga je Nikolovska prozvala egocentrikom jer se, tvrdi bivša pjevačica, hvalio da je ključan faktor za uspjeh Magazina.

- On se ljuti kad mu pjevač oduzme pozornost jer misli da oni nemaju nikakvu kreativnu ulogu - napisala je tada.

