Bivša Spajsica Mel B zaručila se za 14 godina mlađeg: 'On je nevjerojatan. Osjećam se divno'

Bivša Spajsica Melanie Brown, poznatija kao Mel B (47), potvrdila je zaruke sa svojim dečkom, frizerom Roryjem McPheejem (33). Uz to, otkrila je kako ju je Rory zaprosio na imanju Cliveden u Berkshireu nakon što su se vratili iz šetnje sa psima.

- Prvi put u životu zaručena sam za prekrasnu, poštenu osobu zbog koje se osjećam toliko zaštićeno, njegovano, voljeno. Divno. Želim uživati u tome - rekla je pjevačica te dodala kako su njezine kolegice iz grupe Spice Girls bile oduševljene nakon što su čule da su pale zaruke.

- Emma Bunton je plakala, kao i Mel C. Svi su rekli 'volimo Roryja, on je nevjerojatan' i čestitali su. Stalo mi je do njihovog mišljenja i stvarno mi je posebno drago što im se Rory toliko sviđa jer im se nikada nije sviđao nijedan moj dečko i bile su sasvim jasne oko toga - kazala je Mel B. Priznala je kako su je djevojke godinama gurale prema Roryju.

- Prije nego što smo nas dvoje započeli vezu, ali sam im govorila: 'Nije tako, on je samo jako dobar prijatelj zbog kojeg se osjećam sigurno - rekla je pjevačica pa otkrila kako je izgledala prosidba.

- Išli smo u šetnju sa psima prije večere i na povratku Rory je iznenada rekao: 'Idem se sam vratiti u sobu i zapaliti vatru.' Nisam o tome razmišljala, ali sam imala taj čudan osjećaj u trbuhu. Zatim, dok sam ulazila kroz vrata, on je kleknuo na jedno koljeno - opisala je.

Rory joj je tijekom prosidbe otkrio kako je bio nervozan te da su mu usne drhtale. Proveo je godine zapisujući sve stvari koje joj je htio reći. No, kad je došlo do zaruka, samo je, kako je kazao, brbljao.

- Rekao mi je da me voli, da sam mu najbolja prijateljica i da želi biti sa mnom do kraja naših života - dodala je Mel B.

Inače, Melanie i Rory u vezi su posljednje tri godine. Prije njega, pjevačica je dva puta bila u braku. S producentom Stephenom Belafonteom od 2007.– 2017, a s glumcem Jimmyjem Gulzarom od 1998. do 2000. U prvom braku s Jimmyjem dobila je kćer Phoenix (23), s Belafonteom Madison (11), dok iz kratke veze s Eddiejem Murphyjem ima 15-godišnju Angel Iris.

