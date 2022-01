Sve 'spajsice' će se po prvi put nakon mnogo godina okupiti na istom mjestu, a razlog tome je vjenčanje sina Victorije (47) i Davida (46), Brooklyna Beckhama (22), prenose britanski mediji. Victoria se navodno pobrinula da bivše kolegice iz benda 'Spice Girls' Geri Horner (49), Mel B (46), Emma Bunton (46) i Mel C (48) imaju mjesto na tom velikom danu. I dalje nije poznato hoće li djevojke ovu priliku iskoristiti i za nastup.

Popularna grupa osnovana je 1994. godine te je na sceni bila svega šest godina. Cijeli je svijet bio lud za pet djevojaka iz Velike Britanije, a svaka je imala svoj nadimak. Baby Spice bila je Emma, Sporty Spice Mel C, Posh Spice Victoria, Scary Spice Mel B i Ginger Spice bila je Geri. Bend se raspao 2000. godine, no od tada su se nekoliko puta vraćale na turneju koja je iznova okupila njihove fanove.

Njihov debitantski singl 'Wannabe' postao je instantni globalni hit i lansirao grupu među zvijezde. Iste godine, kao nastavak na svoj uspjeh s 'Wannabe', objavile su singl 'Say You'll Be There' i božićni singl '2 become 1', koji su ostvarili gotovo jednaku razinu uspjeha. Njihov prvi album 'Spice' 1996. godine izazvao je ludilo po cijeloj Europi i mnogi su to usporedili s 'Beatlemanijom', čak i proglasili 'Spicemanijom'.

Victoria Beckham

Victoria je sad vlasnica modnog carstva, koje ne posluje najbolje posljednjih godina, ali joj to ne umanjuje sreću zbog uspjeha koji je ostvarila. Također, ponosna je na obitelj koju je stvorila s bivšim nogometašem Davidom Beckhamom (46) s kojim je u braku od 1999. godine. Par zajedno ima četvero djece.

- Blagoslovljena sam jer imam prekrasnog supruga, lijepu, zdravu i sretnu djecu - rekla je ponosna Victoria.

Nedavno je ona otkrila i dosad nepoznate detalje iz svog djetinjstva. Priznala je kako je bila žrtva vršnjačkog nasilja.

- U školi sam bila vrlo tiha i nisam imala puno prijatelja, a sad shvaćam da sam zapravo trpjela nasilje. Ne želim da se nitko osjeća poput mene u toj ionako ranjivoj dobi zato sam kad je Harper krenula u školu imala važan razgovor s njom i rekla sam joj: 'Ako ikada budeš na igralištu i primijetiš djevojčicu koja stoji sama postrani, pitaj je da se igra s tobom jer tvoja majka jednom davno bila ta djevojčica'. Htjela sam da to osvijesti i želim da nitko nije usamljen kada je Harper blizu - rekla je dizajnerica.

Geri Horner

Geri, koja je poznatija pod svojim djevojačkim prezimenom Halliwell, u braku je s Christianom Hornerom (48) od 2015. godine, a par zajedno ima dvoje djece. Upravo je ona ostavila svijet u šoku kada je objavila da se povlači iz poznatog sastava i kreće u samostalne vode. I dalje se bavi glazbom, no karijeru je ostvarila i u drugim poljima - objavila je dvije autobiografske knjige te seriju knjiga za djecu.

Medijsku je pažnju plijenila i kada je smršavjela 44 kilograma nakon borbe s bulimijom.

Mel B

Jedan od najvećih bračnih skandala koji se pamti je onaj u braku Mal B i Stephena Belafontea (46) s njihovom dadiljom Lorraine. Pjevačica je dadilju optuživala da je kriva za raspad njenog braka. Mel i njezin suprug su navodno prakticirali seks u troje s Lorraine nakon kojeg je dadilja ostala trudna. Platili su joj pobačaj, a šuškalo se i da su sedam mjeseci njih dvije imale aferu bez supruga Belafontea. Desetogodišnji brak okončala je prije četiri godine, a o groznom iskustvu koje je proživjela izdala je 2018. i memoare 'Brutally Honest' u kojima je opisivala kako je izgledao njezin život iz dana u dan dok je proživljavala, kako tvrdi, fizičko, seksualno, verbalno i financijsko zlostavljanje.

Mel B je devedesetih godina imala aferu i s kolegicom iz grupe, Geri. Kada je javnost saznala detalje o njihovom strastvenom odnosu nastao je veliki skandal o kojemu se pisalo danima.

- Bile smo najbolje prijateljice i samo se dogodilo. Nasmijale smo se i to je bilo to - ispričala je Mel te dodala kako Geri neće odobravati jer je to javno otkrila.

Nedavno je priznala kako je od malih nogu bila je uplašena jer je nerijetko viđala ljude koji su jednake boje kože kao ona, a bila je i žrtva rasizma.

Emma Bunton

Emma je od 1998. u vezi s glazbenikom Jadeom Jonesom (42), s kojim ima kći Tate i sina Beaua. Par se zaručio 2006. godine. Prošle godine par je izrekao i sudbonosno 'da', a Emma je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju s vjenčanja.

Bunton je za ceremoniju odabrala kratku bijelu haljinu s dugim plaštem i vijenac od cvijeća, a Jade je obukao smeđe Gucci odijelo koje je iskombinirao s a šeširom.

Mel C

Mel C nadimak je dobila zahvaljujući svom sportskom stilu i načinu života, a da ga se nije do danas nije odrekla. Nedavno je progovorila i o pritisku slave i zaključila kako misli da ne bi preživjela da je bila na vrhuncu slave u doba društvenih mreža. Osvrnula se i na probleme s kojima se suočavala 90-ih godina u podcastu Sink The Pink's Pop-Tarts.

- Mislim da ne bih to mogla podnijeti, mislim da danas ne bih preživjela. I u svoje doba žalim što nisam potražila neku vrstu mentalne pomoći kako bih izbjegla neke prepreke koje su mi se našle na putu. Iako smo imale jedne druge, mi djevojke istodobno smo proživljavale iste stvari, ali svaka bi se s njima nosila na drugačiji način. Ja sam bila jedna od zrelijih, majčinski nastrojena prema ostalima. Uvijek sam bila takva, pa i u bendu, a najviše sam pazila na Baby Spice ili Emmu Bunton. Teško je biti slavan kada si mlad - rekla je te priznala kako je u doba njezine najveće slave bila najnesretnija.