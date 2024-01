Bivša supruga Travisa Barkera: 'On je ovisnik o alkoholu, a Kardashianke su odvratne'

Shanna Moakler (48) gostovala je u epizodi podcasta 'Dumb Blonde' u kojem je progovorila o propalom braku s glazbenikom Travisom Barkerom (48) te članicama Kardashian klana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Moakler je u podcastu tvrdila da je bubnjar benda Blink-182 ženskaroš te da je ovisan o alkoholu. Dotaknula se i obitelji Kardashian koju je nazvala 'odvratnom'.

- Postoje ljudi koji ne vole tu obitelj, ne gledaju njihov je*eni show i nije ih briga što Kim Kardashian radi sa svojom guzicom - rekla je Shanna koja je zatim ispričala kako Travis, otkako je u braku s Kourtney Kardashian, pokušava biti 'super tata'.

Inače, Shanna i Travis koji su prekinuli 2008. imaju dvoje djece; sina Landona (20) i kći Alabamu (18). Glazbenik je s reality zvijezdom, Kourtney, nedavno dobio sina Rockyja.

Shanna je istaknula kako su njezina djeca isprva bila 'zaljubljena' u Kardashianke, a smatra da je to zbog njihove slave.

- Gledali su ih na TV-u, a sada njihov tata hoda s jednom i oni će biti u seriji. Mislim da su se tome zadivili - ispričala je te dodala da članice Kardashian klana njezinoj djeci kupuje darove te ih vode na razne događaje.

- Ja im to ne mogu dati. Ja to nemam. Nemam pristup tome. Nemam novca za to. Ne mogu im kupovati Pradu svaki drugi tjedan. Moja kuća nije vila poput Travisove. Nemam kino niti vozila za golf - zaključila je.