Modna dizajnerica i bivša supruga Zvonimira Bobana (53), Leonarda Lončar (52) progovorila je o zdravstvenim problemima s kojima se susrela prošle godine, nekoliko mjeseci nakon rastave braka. Naime, Boban i Leonarda razišli su se početkom svibnja 2021. nakon 28 godina braka.

POGLEDAJTE VIDEO

Bivši supružnici već su nekoliko puta u javnosti govorili o propalom braku, a u zajedničkom društvu zadnji put su viđeni 2019. godine na dodjeli nagrada u Milanu.

Leonarda je ranije izjavila kako se u Zagrebu, u kojem živi nakon rastave, vratila prvoj ljubavi - modi. Dizajnerica ima velike planove za budućnost, a sada je otkrila i što ju je zadesilo u rujnu prošle godine.

- Prestrašio me lagani moždani udar lanjskog rujna. Dok sam gledala s Martom televiziju osjetila sam laganu zimicu i zatim pala u nesvijest - započela je Leonarda u intervjuu za Gloriju.hr pa nastavila:

- Marta je odmah nazvala mog brata, koji me odvezao na hitnu. Napravili su mi CT mozga, dali kontrast i nakon dva dana me pustili kući. Kad sam poslije mjesec dana otišla na kontrolu, ponovili su CT i kontrast te konstatirali da je sve to posljedica stresa. Sad pijem gomilu tableta, svakih nekoliko mjeseci moram ići na kontrolu i izbjegavati stresne situacije.

Modna dizajnerica je, kako kaže, jako zahvalna roditeljima bivšeg muža Zvonimira Bobana, zbog toga što su povremeno preuzeli brigu o djeci.

- Zahvalna sam i Zvonku, s kojim će me uvijek povezivati ljubav prema našim klincima - dodala je.

Podsjetimo, Leonarda Boban nedavnom intervjuu za IN Magazin otkrila je detalje o propalom braku s bivšim nogometašem i u kakvim je odnosima trenutno s njim.

- Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše ok, uglavnom nije puklo radi treće osobe, nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim za ničim - ispričala je.